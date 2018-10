I genitori di Beyoncé al finale dell’OTR 2 Tour | reunion di famiglia col padre Mathew

optimaitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) C'erano anche idiall'ultima tappa dell'On The RunII, lo show congiunto col marito Jay-Z con cui la diva di Houston ha girato il mondo nell'ultimo anno.A quanto pare è tornato il sereno tra gli ex coniugi e tra la stessae suo: Tina Lawson eKnowles, ufficialmente divorziati dal 2011, si sono ritrovati accanto alla figlia per celebrare la conclusione dello scorso 4 ottobre, ma solo ora le loro foto sono state pubblicate su Instagram.Un vero e proprio album formato, quello composto dagli scatti realizzati nel backstage del concerto di Seattle che ha messo fine alla lunganée mondiale, passata anche dall'Italia coi concerti di luglio a Milano e Roma per un totale di 48 spettacoli tra il Nord America e l'Europa.Mamma Tina, che segue spessoin concerto e ha trascorso parte delle vacanze con lei in Italia, ha ...