“I gay una sciagura per la specie” - qualche riflessione sulle parole di Zelger : Il Consiglio comunale di Verona ha preso le distanze da Alberto Zelger (Presa di posizione del Consiglio comunale su dichiarazioni omofobe rese alla stampa). Il primo firmatario è Mauro Bonato, capogruppo della Lega Nord, e il Consiglio ci tiene a dire che le “affermazioni […] sono solo personali e non corrispondono alle idee della maggioranza di questa assemblea democratica“. Avevamo già incontrato la ...

Zelger (Lega) alla Zanzara : “Aboliamo l’aborto e no ai preservativi. I gay? Sono una sciagura” : “I gay Sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Provate a mettere in una città una popolazione di omosessuali. Dopo cent’anni è estinta”. Lo ha detto a la Zanzara, su Radio 24, Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega a Verona, promotore della mozione anti-abortista approvata anche con il voto favorevole della capogruppo del Pd. “I rapporti omosessuali – ha aggiunto Zelger ...

