I Big mondiali del tatuaggio si riuniscono a Venezia

Volley femminile - Mondiali 2018 : vincono tutte le Big. USA - Russia - Brasile - Cina - Serbia a valanga. Ok Italia - brividi Olanda : In Giappone sono iniziati i Mondiali 2018 di Volley femminile. Prima giornata davvero molto ricca con ben 12 partite in programma, tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo per fare il proprio debutto nella competizione. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE CAMERUN vs MESSICO 3-1 (17-25; 25-23; 25-16; 25-21) Pool A a Yokohama Impresa pazzesca delle africane che conquistano la prima ...

Biglietti Mondiali volley 2018 : tickets già sold-out per Italia-Serbia e Italia-Polonia. Tutto esaurito anche per semifinali e finale : La volley-mania ha ormai contagiato milioni e milioni di italiani, che hanno sostenuto la nazionale azzurra di pallavolo maschile riempiendo i palazzetti e facendo registrare un boom di ascolti televisivi nell’arco di Tutto il torneo. Il Campionato del Mondo ormai è entrato nel vivo e culminerà con la fase finale che si disputerà al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 26 a domenica 30 settembre. Oggi si è svolto il sorteggio dei due ...

Volley - Mondiali 2018 : la Russia si qualifica alla Final Six - travolta la Finlandia senza i Big. I Campioni d’Europa volano a Torino : La Russia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie alla netta vittoria per 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) conquistata contro la Finlandia al Mediolanum Forum di Milano. I Campioni d’Europa, dopo il sesto successo ottenuto nella rassegna iridata (il terzo nella seconda fase), sono certi di essere una delle due migliori seconde (6 vittorie e 18 punti nella Pool E vinta dall’Italia) e dunque sono tra le ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - il Big match è servito! Una partita da Zar - serve la vittoria da Campioni per ruggire : E finalmente l’ora del big match è arrivata. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia, il primo avversario di una certa caratura che la nostra Nazionale si troverà dinnanzi ai Mondiali 2018 di Volley maschile: dopo aver infilato sei vittorie consecutive e aver scaldato tutto il pubblico con delle prestazioni molto interessanti (ma contro avversarie non di primissima fascia come Belgio, Slovenia, Argentina e Finlandia), ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : Big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...

Bari - Mondiali volley - Gli USA battono la Russia nel Big match di giornata e conquistano la vetta della Pool C : Siamo felicissimi di averla vinta contro coloro che, al momento, sono forse i più forti del mondo. Il nostro servizio è stato determinante, ha mandato in tilt il loro gioco per vie centrali. Siamo ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia 3-1 - Big match ad Anderson e compagni! Crollano i Campioni d’Europa - Polonia ok : Oltre alla clamorosa vittoria dell’Olanda sul Brasile e al sofferto successo dell’Italia sull’Argentina, sono andate in scena altre due partite nella serata dei Mondiali 2018 di Volley maschile. USA vs RUSSIA 3-1 (25-23; 20-25; 25-23; 25-20), Pool C a Bari La corazzata a stelle e strisce vince il big match contro i Campioni d’Europa. Due delle grandi favorite per il titolo iridate si sono fronteggiate a viso ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 14 settembre. Gli aggiornamenti di tutte le partite : Big match USA-Russia - torna l'Italia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , sabato 15 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 14 settembre. Gli aggiornamenti di tutte le partite : Big match USA-Russia - torna l’Italia : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 15 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ore ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia - Big match stellare! Torna l’Italia e guarda Slovenia-Belgio - Brasile e Polonia cercano risposte : le partite di oggi : oggi sabato 15 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida l’Argentina, il big match USA-Russia, gli impegni di Brasile e Polonia oltre che della Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CANADA vs CINA (ore 16.00, Pool B a Ruse): Dopo aver sconfitto Olanda ed Egitto, non senza ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 13 settembre - gli aggiornamenti di tutte le partite. Big match Francia-Brasile - torna l’Italia : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (giovedì 13 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ...