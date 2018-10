I 5 Stelle fermano il ddl Pillon sull' affido condiviso | Così non va

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Non possiamo accettare la proposta del senatorecosì come è stata formulata". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora intervenendo alla presentazione del VII dossier della campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato."Sono allarmato dai dati del rapporto Terre des Hommes - ha detto - perchè presentano in generale un aumento dei reati nei confronti dei bambini e delle bambine. Mi ha colpito molto tra questi reati in aumento, oltre quello preoccupante legato alla pedopornografia, l'altro è quello legato ai maltrattamenti in famiglia. Questo reato l'ho collegato alla proposta del senatoreperchè è una proposta complessa che rivede tutto il sistema di affidamento dei ...