Huawei pronta a sfidare NVIDIA e Qualcomm nel campo dell’AI | nuova immagine per Mate 20

Ricarica batteria Huawei in un lampo : nuova tecnologia pronta al lancio? : Chi sogna una batteria Huawei con Ricarica ultra-veloce e dunque mai a secco potrebbe essere presto accontentato. Non è più un mistero il fatto che il produttore cinese stia lavorando ad una nuova tecnologia di alimentazione dei suoi device mobili ma non solo, come riportato pure dalla puntuale fonte GizChina. L'ufficio brevetti cinese appunto avrebbe registrato un nuovo sistema di Ricarica per la batteria Huawei. La novità risiederebbe in ...