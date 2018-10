Halo Infinite | non saranno svelate nuove informazioni nel corso dell' evento X018

Halo Infinite : 343 Industries conferma l'assenza di loot box : All'inizio di questa settimana i fan di Halo si sono preoccupati quando Gamespot ha notato una lista di posti di lavoro per un "direttore di progettazione di esperienza online" presso lo studio 343 Industries. All'interno della descrizione dell'annuncio di lavoro, infatti, si menzionavano le famose microtransazioni.A questo punto non sappiamo molto di Halo Infinite, tranne che è stato confermato per PC e che 343 non lavorerà a una modalità ...

Halo Infinite sarà un gioco come servizio e conterrà microtransazioni? : Che cosa sarà Halo Infinite? La domanda è più che legittima dato che all'E3 2018 è stato mostrato solamente un trailer e che il progetto è avvolto nel mistero. Un annuncio di lavoro incentrato sulla figura di un online experience design director potrebbe in questo senso aver chiarito la natura del progetto: quella di gioco come servizio.Per il momento ci troviamo ancora nell'ambito dei rumor e delle supposizioni ma l'annuncio segnalato da ...

Spunta in rete una possibile concept art di Halo Infinite : Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, sarebbe emersa in rete una nuova concept art che diverse fonti sostengono sia collegata all'atteso Halo Infinite.Tra le fonti che affermano si tratti di un'immagine legata al nuovo episodio della saga c'è AllGamesDelta. L'immagine in questione mostra i veicoli iconici di Halo come il Warthog e il Pelican e un mondo apparentemente enorme e colorato da esplorare che ricorda da vicino quello di Halo 3 o ...

Halo Infinite è in realtà Halo 6 : Dopo l’annuncio all’E3 2018 di Halo infinite, molti hanno ipotizzato che si trattasse di un prequel, Jeff Easterling di 343 Industries in una diretta su Mixer ha chiarito le cose, affermando che in realtà è Halo 6. Halo infinite non è un prequel A seguire le parole di Jeff: Posso assicurarvi che è Halo 6, non si tratta affatto di un prequel o una storia alternativa come è accaduto in passato ...