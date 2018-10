eurogamer

: Halloween sta per arrivare in Fortnite: il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo. #Fortnite - Eurogamer_it : Halloween sta per arrivare in Fortnite: il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo. #Fortnite - saturpnl : Mia madre sta facendo la zucca per cena, é ufficialmente halloween - chef_silvia : si sta avvicinando #halloween e per questo vi segnaliamo tante #ricette da preparare con i #bambini ???????????????????? l… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Epic Games ha da poco pubblicato la nuova patch 6.02 di, è come è ormai da trazione i dataminer non si sono fatti attenderendo una moltitudine di, naturalmente tutti a temaIntel riporta una lunga serie di immagini che ritraggono le skin, glidi raccolta, i deltaplani e gli zaini che esordiranno tra qualche settimana nel negozio online di. Tutti gli elementi, chi più chi meno, festeggiano l'arrivo di, e chissà quali altre novità ha in mente Epic Games per celebrare la festa più terrificante dell'anno. In ogni caso, in calce potete trovare tutti ielementi scoperti dal dataminer.Che ne pensate di questicontenuti diin arrivo nelle prossime settimane? Quale skin vi piace di più?Read more…