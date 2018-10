Ha offeso Salvini | Lega chiede dimissioni Parodi

L’Unione Africana vuole le scuse di Salvini : 'Ha offeso i migranti' : Anche l’Unione Africana si scaglia contro Matteo Salvini , gia' nel mirino dei vertici dell’UE per la politica restrittiva adottata in materia di accoglienza dei migranti. Oggetto della polemica, le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni del governo italiano a Vienna durante un concitato vertice internazionale che lo ha visto duellare con il collega Asselborn sullo scottante nodo dell’ingresso in Europa di immigrati provenienti ...

(VIDEO) Salvini offeso dal Ministro Lussemburgo per la questione migranti. Salvini : “Aiuto i figli Italiani!” : Migranti, a Vienna «scintille» fra Salvini e Ministro Lussemburgo Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il Ministro degli Esteri del Lussemburgo , che cerca di interrompere più volte Salvini . Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors» Battibecco fra Matteo Salvini e il collega lussemberghese Asselborn durante l’intervento alla Conferenza di Vienna sulla sicurezza e l’immigrazione. Il titolare del Viminale, a un certo ...

‘Ndrangheta - Saviano a Salvini : “Lega non l’ha capita. Per anni ha offeso tutto il Sud. Ma i soldi della mafie vanno a Nord” : “Chieda scusa, ministro, in nome di un partito che ha governato nei territori settentrionali maggiormente infiltrati dalle mafie senza mai chiudere le porte al potere criminale nel Nord Italia. Lo faccia per tutti gli anni in cui il suo partito ha negato l’esistenza delle mafie al Nord, credendo fosse un fenomeno nato da terroni corrotti e incivili, circoscritto all’arretrato Meridione“. Roberto Saviano torna ad attaccare la Lega ...