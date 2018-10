Guida alla tua prima casa

Tommaso Moscara confermato alla Guida della Slc-Cgil Lecce-Brindisi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini come suo successore alla Guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Malore alla Guida : si schianta sulla rotatoria e muore sul colpo. La moglie disperata : Carlo Ercoli, pensionato 65enne, è morto nella serata di ieri a Civitanova Marche, in zona San Marone. L’uomo si trovava al volante della sua automobile, una Mercedes di colore grigia, quando si è sentito male.Continua a leggere

Cgil Cuneo : Barbara Tibaldi riconfermata alla Guida della Fiom provinciale : "Si è svolto il congresso provinciale della categoria Fiom Cgil, due giorni di lavoro e dibattito con i delegati, un centinaio da tutta la provincia, eletti nelle assemblee di base che si sono svolte ...

Alla Guida in stato d'ebbrezza : denunciate due persone dall'Arma : Due persone sono state denunciate per guida in stato d'ebbrezza nel corso di due diversi controlli effettuati dai carabinieri delle compagnie di Fasano e Francavilla Fontana. A Fasano , un 49enne,...

Folle inseguimento notturno : rom 14enni alla Guida si schiantano con l'auto rubata : Folle inseguimento nella notte a Milano: rom minorenni alla guida di un'auto rubata. Non si sono fermati all'alt di una volante della polizia e hanno dato vita a inseguimento ad Folle...

Tasse - Guida alla manovra. Pace fiscale : dettagli e scadenze : Sparisce lo scontrino di carta alla cassa. Nel decreto il condono su redditi non dichiarati. Flat tax ridotta applicata anche alle imposte mai versate in passato

Vittoria - ubriaco alla Guida di un'auto senza patente : Cittadino romeno denunciato dalla Polizia di Stato. Trovato alla guida di un’auto, senza patente, in stato di ebrezza alcoolica e in possesso di droga

Monza : giovane alla Guida di un'auto investe e uccide due pedoni : Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Due pedoni investi e uccisi da un'auto e forse una terza vittima. E' il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte lungo la strada provinciale 2 che attraversa Bellusco, comune in provincia di Monza e Brianza. Due persone, di 33 e 38 anni, sono state travolte e uccise d

Pierantonio Invernizzi riconfermato alla Guida di Confapi Cuneo per il prossimo triennio : Si è svolto ieri, giovedì 4 ottobre, a Moretta, presso la sede di Inalpi S.p.A., il Consiglio direttivo di Confapi Cuneo. L'incontro è stato un momento importante per confermare l'apprezzamento del ...

Arabia Saudita : nominata prima donna alla Guida di una banca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Chiama un Uber per andare in motel con l'amante - ma alla Guida c'è il marito : Erano pronti per trascorrere una notte di passione in motel, Yeimy e l'amante Jesùs Barrios. Dopo aver Chiamato un Uber ed esserci saliti, la donna si è accorta che il conducente era niente di meno che suo marito.Siamo a Barranquilla, in Colombia e qualcosa sta per andare storto a questa coppia clandestina. Amanti da svariati anni, Yeimy e Jesùs si erano finalmente accordati per trascorrere del tempo assieme, approfittando ...

Pisa - schianto mortale conto un tir : morto anche Luka - il 22enne alla Guida : Il 22enne di origine albanese ma livornese di adozione Klevis Luka non ce l'ha fatta, troppo gravi erano le ferite riportate nel terribile impatto contro un tir in sosta lungo la superstrada che già era costato la vita all'amico 21enne Imafidon Oduware. Si è spento dopo un giorno di agonia in ospedale.Continua a leggere

Mara Maionchi / Pronta ad andare alla Guida degli Under Uomini? (X Factor 2018) : Mara Maionchi, Under uomini. Il giudice ha compiuto una vera e propria trasformazione e deposte le armi ha deciso di concentrarsi sull'anima dei concorrenti in gara. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:52:00 GMT)