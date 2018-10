ilfattoquotidiano

: Guida al cloud storage, la “nuvola” su Internet per salvare documenti e foto in grande quantità - italianaradio1 : Guida al cloud storage, la “nuvola” su Internet per salvare documenti e foto in grande quantità - italianaradio1 : Sono ormai poche le persone che non hanno mai sentito parlare di cloud storage, ma sono altrettanto poche quelle ch… - TutteLeNotizie : Guida al cloud storage, la “nuvola” su Internet per salvare documenti e foto in grande… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Sono ormai poche le persone che non hanno mai sentito parlare di, ma sono altrettanto poche quelle che sanno davvero di cosa si tratta e e come funziona. Il che è un vero peccato perché questo tipo di servizio può davvero fare la differenza nelle attività di ogni giorno, che si tratti di lavorare, studiare o gestire le incombenze domestiche. A patto di avere una connessione decente a, ovviamente. I principali fornitori disi chiamano Dropbox, Google (Drive), Microsoft (OneDrive), Apple (iDrive), a cui si accompagna una pletora di concorrenti meno noti come Mega, Tresorit, Box e altri che offrono servizi specifici come la crittografia di alto livello (per una maggiore riservatezza). Tra questi ultimi vale la pena ricordare almeno Boxcryptor, uno degli ultimi servizi di questo genere che non usa la tecnologia blockchain (quella di Bitcoin); i ...