Grande Fratello Vip | la rivelazione di Ivan Cattaneo | Asia Argento entrerà come

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo nella Casa - Marco Cucolo preoccupato : "Temo possa crollare" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Lory Del Santo e il figlio Devin/ Marco Cucolo : "Non si sono parlati per circa un anno" (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi : Una delle concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip” continua ad essere al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata a Francesco Monte. La madre della modella italo-persiana Giulia Salemi, cioè Fariba Tehrani, ha riacceso i riflettori sul passato amoroso della figlia facendo delle importanti rivelazioni. Secondo quanto raccontato dalla donna nel programma “Mattino 5”, il campione di MotoGP Andrea Iannone avrebbe fatto la ...

Grande Fratello Vip - la tremenda accusa di Striscia : quel dettaglio sfuggito - crolla tutto : Prosegue la battaglia del tg satirico contro Francesco Monte. Stasera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, un servizio sulle segnalazioni di un favoritismo smaccato al Grande Fratello Vip , ...

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono?/ Cecilia Rodriguez : “Gli auguro di…” (Grande Fratello Vip) : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Stefano Sala - in piena notte - ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO : Mentre Giulia Salemi aspetta da due settimane un bacio da Francesco Monte, due uomini della casa hanno già posato le L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala, in piena notte, ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

POMERIGGIO 5/ La frecciatina ad Alfonso Signorini? Ecco i commenti dopo il Grande Fratello Vip : POMERIGGIO 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona - scrive un criptico messaggio dopo aver visto ciò che ha detto l’ex Silvia Provvedi. Leggi le sue parole : Fabrizio Corona ieri è stato uno dei (pochi) ad aver visto il Grande Fratello Vip e – in merito a ciò L'articolo Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona, scrive un criptico messaggio dopo aver visto ciò che ha detto l’ex Silvia Provvedi. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 : le lacrime di Giulia Salemi : Giulia Salemi Nuove lacrime per Giulia Salemi nella casa di Grande Fratello Vip. Dopo il pianto di una settimana fa, quando la ragazza aveva ricordato con amarezza le numerose critiche ricevute per il vestito decisamente audace che aveva sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia, oggi pomeriggio è stata la volta di un nuovo sfogo. Ma il motivo, in questo caso, è più profondo e riguarda la difficile infanzia vissuta per la separazione tra i ...

Grande Fratello VIP 2018/ Stefano Sala e Benedetta Mazza : coccole e confidenze tra i due : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Fabrizio Corona minaccioso contro il Grande Fratello Vip : «Mi sono scattati strani impulsi». Poi la frecciatina a Ilary Blasi : Fabrizio Corona prende parola da Instagram dopo l?ultima puntata del Grande Fratello Vip dove Silvia Provvedi, come riportato da Leggo.it, ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme...

Giulia Salemi in lacrime/ Il rapporto dei genitori dopo il divorzio : “C’è disprezzo!” (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi, il pubblico fa il conto alla rovescia per capire quando scoppierà l'amore con Francesco Monte. Tra i due è sicuramente già scoppieto un feeling. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip - il gesto di Silvia Provvedi manda su tutte le furie Ilary Blasi : Scena esilarante ieri al Grande Fratello Vip . Ilary Blasi si stava per collegare con Silvia Provvedi per parlare della sua storia d'amore con Fabrizio Corona, terminata malissimo. Nel maxi schermo ...

Corona finisce al Grande Fratello Vip e si vendica della Blasi : Fabrizio Corona non ha digerito l'asfaltamento dell'ex fidanzata Silvia Provvedi nella terza puntata del Grande Fratello Vip e ha ribattuto: 'Non siete nemmeno in grado di usarmi'. Silvia Provvedi, ...