Grande Fratello Vip | Cecilia Rodriguez | “Giulia Salemi? Ci ha provato con mio fratello

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi : “Il GF ha detto che i maschi possono andare in bagno per “autosvuotarsi”. Non è uno scherzo” : Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa per la masturbazione, avranno pensato a Cinecittà. Nella notte infatti i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la ...

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza racconta la sua storia con il calciatore Osvaldo | Video : Benedetta Mazza, dopo i consigli di Alfonso Signorini, si sta aprendo nella casa del Grande Fratello Vip 3, raccontando alcune esperienza della sua vita. La prima è stata la storia d’amore con Pablo Osvaldo, ex calciatore di Juventus e Roma. L’ex professoressa de L’Eredità perse totalmente la testa per il calciatore (spesso paragonato a Johnny Depp), tanto da abbandonare il lavoro e trasferirsi in Argentina quando ...

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : di Ida Di Grazia comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in coffessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare ...

Grande Fratello Vip - bocciato il nuovo look di Ilary Blasi : Dopo due look aggressivi che hanno diviso l’opinione pubblica, per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha voluto optare per un look molto più sobrio. La conduttrice è apparsa davanti alle telecamere con un abito a tre pezzi grigio antracite, costituito da giacca avvitata, gilet con bottoni e pantaloni a vita alta super slim. Il look, che costa 1.995 euro, è stato arricchito da tacchi a spillo e un top color carne che non ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez rivela : «Ecco perché non sono andata in diretta». E spara a zero su Giulia Salemi : di Emiliana Costa Cecilia Rodriguez era la super ospite attesissima per la terza puntata del Grande Fratello Vip. Ma l'ex fidanzata di Francesco Monte non si è presentata alla diretta e ha lasciato l'...

Grande Fratello Vip – Benedetta Mazza pazza di Osvaldo - la bionda gieffina racconta l’amore travolgente con l’ex calciatore : Benedetta Mazza racconta il suo passato sentimentale: la bionda gieffina ha avuto una storia con l’ex calciatore Daniel Osvaldo, le parole della showgirl dentro la casa del Grande Fratello Vip Benedetta Mazza, nonostante la timidezza mostrata nei primi giorni di permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip, sta piano piano aprendosi ai suoi colleghi d’avventura davanti alle telecamere. La showgirl, ex professoressa del ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Stefano Sala si baciano in bocca : 'Ormai dicono che sono gay' : L'amicizia intima tra Francesco Monte e Stefano Sala al Grande Fratello Vip sta prendendo una brutta piega. I due 'belloni' della casa erano stati protagonisti di una scena molto chiacchierata: ...

Grande Fratello Vip 2018 diretta 10 ottobre : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona vede Silvia Provvedi e Ilary Blasi e sbrocca : 'Strani impulsi - qua...' : Non è andata giù a Fabrizio Corona la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip che lo ha visto uscire con le ossa rotte. La sua ex Silvia Provvedi in lacrime, letteralmente stravolta per la rottura ...

Marco Cuculo/ La disperazione del fidanzato di Lory Del Santo : “Senza Grande Fratello sarebbe morta : Il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cuculo, ha raccontato il dramma vissuto al fianco della showgirl a "Nuovo". "Sono felice sia entrata, ha bisogno di lavorare perchè senza ..."(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona : "Non lo stimo" : A poche ore dal termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi si è rifugiata in giardino con Francesco Monte e Andrea Mainardi, per riflettere sulle dure parole, pronunciate da Fabrizio Corona, a Verissimo. La cantante del duo Le Donatella ha ribadito la propria versione dei fatti che non coincide con quella fornita dall'ex re delle paparazzate:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Silvia Provvedi contro ...

Fabrizio Corona minaccioso contro il Grande Fratello Vip : «Mi sono scattati strani impulsi». Poi la frecciatina a Ilary Blasi : Fabrizio Corona prende parola da Instagram dopo l?ultima puntata del Grande Fratello Vip dove Silvia Provvedi, come riportato da Leggo.it, ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : "Ha un problema con la mia famiglia" : Ospite di 'Casa Signorini', Cecilia Rodriguez, per la prima volta, ha parlato, a lungo, di Giulia Salemi che sta corteggiando assiduamente l'ormai ex fidanzato Francesco Monte all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La sorellina di Belen non crede, al momento, che la modella italo-persiana sia davvero interessata al compagno d'avventura: Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, un Francesco e si è ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : "Le bimbe di Giulia De Lellis? Gregge senza cervello" : Lisa Fusco, prima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, è stata la protagonista del gioco, Obbligo o verità. La subrettina ha dovuto rispondere ad alcune domande molto spinose tra cui quelle legate alla sua eliminazione dal programma di Canale 5. L'ex gieffina è convinta di essere stata fatta fuori da Le bimbe di Giulia De Lellis, per vendetta, dopo i burrascosi trascorsi di un anno fa: Siete un Gregge senza cervello, ...