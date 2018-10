Grande Fratello Vip | Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi

Attacco a Ilary Blasi e al Grande Fratello Vip : ecco che è successo : “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. Così ha detto Ilary Blasi a Silvia Provvedi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin vs tutti : 'Non ero così - lo sono diventato' : Nel corso del nuovo daytime settimanale, Enrico Silvestrin è stato protagonista di un 'mea culpa', rilasciato ai microfoni della casa del 'Grande Fratello Vip': l'ex Vj di Mtv ha discusso animatamente con il resto del gruppo, in particolare con Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Jane Alexander. Enrico vs. tutti: l'ex-vj di Mtv ha un momento di crisi e ribellione ''Essere con la faccia sempre seria, come se fosse una questione grave, ...

Grande Fratello Vip stracciato da 'I Bastardi'? 'Perché sono euforico' - Ilary Blasi affondata : Che I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Raiuno, lunedì, prime time - col tutto il suo carico di varia e avariata umanità, abbia stracciato, nella gara d'ascolti, Il Grande Fratello Vip , 25,1% di share con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umilia Giulia Salemi : il colpo bassissimo. Cosa confida ai ragazzi : La masturbazione al Grande Fratello Vip 3 è il tema del giorno. Del resto, il sesso al reality-show Mediaset non è mai stato un argomento tabù. Nella notte i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la produzione che in confessionale ha rivelato a due concorrenti, Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin, dove poter praticare autoerotismo senza subire una violazione della privacy. Dopo due settimane di isolamento si accendono ...

Grande Fratello Vip 2018/ Asia Argento entra nella casa? Le parole dell'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Fabio Basile potrà allenarsi con Davide Pozzi in mistery room. Lory Del Santo : «Cos’hai sotto la giacca del kimono? Una mutanda qualsiasi?» : Fabio Basile e Davide Pozzi si allenano Strappo alle regole per il judoka Fabio Basile nella casa di Grande Fratello Vip. La produzione del reality show ha informato i concorrenti di un’importante novità: “Grande Fratello ha deciso di concedere a Fabio la possibilità di allenarsi, in vista dei prossimi impegni sportivi, incontrando un altro atleta” Lo sport, in questa maniera, incontra così il Grande Fratello: Basile, grazie ai suggerimenti del ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? (VIDEO) : Da instagram: i rumori dei limoni tra la Salemi e Francesco Monte#gfvip pic.twitter.com/hULMmlTG6N— A (@AloWDisaster) 10 ottobre 2018 E, finalmente, arrivò il bacio. Forse. Non c'è certezza scientifica, né confessione da parte dei diretti interessati (almeno per ora), ma sembra che Francesco Monte e Giulia Salemi si siano baciati la scorsa notte all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 3.Il bacio si sarebbe concretizzato, per la ...

Enrico Silvestrin - storia difficile raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Gf Vip 2018, confessioni sulla difficile storia di Enrico Silvestrin Al Grande Fratello Vip 3, Enrico Silvestrin ha dato modo ai coinquilini di conoscere una parte inedita di sé: quella più fragile. Non riesce ancora a mettere un punto sulla discussione avuta con Eleonora Giorgi e ha confessato ai suoi amici più stretti (Elia, Francesco […] L'articolo Enrico Silvestrin, storia difficile raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez : “Giulia Salemi? Ci ha provato con mio fratello - con Monte e con Iannone. Uno si fa un’idea…” : Cecilia Rodriguez ha rifiutato di entrare nella Casa del Grande fratello per parlare con il suo ex Francesco Monte. Il motivo? La showgirl ha già detto quel che doveva e per rispetto del suo fidanzato, Ignazio Moser, ha declinato l’invito. Ma ospite di Casa Signorini, Cecilia ha parlato anche di Giulia Salemi, flirt di Monte al’interno della Casa: “Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi : “Il GF ha detto che i maschi possono andare in bagno per “autosvuotarsi”. Non è uno scherzo” : Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa per la masturbazione, avranno pensato a Cinecittà. Nella notte infatti i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la ...

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza racconta la sua storia con il calciatore Osvaldo | Video : Benedetta Mazza, dopo i consigli di Alfonso Signorini, si sta aprendo nella casa del Grande Fratello Vip 3, raccontando alcune esperienza della sua vita. La prima è stata la storia d’amore con Pablo Osvaldo, ex calciatore di Juventus e Roma. L’ex professoressa de L’Eredità perse totalmente la testa per il calciatore (spesso paragonato a Johnny Depp), tanto da abbandonare il lavoro e trasferirsi in Argentina quando ...

