Grancio | Raggi blocchi tratto autostradale Roma-Latina

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– “La sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la gara per la realizzazione dell’autostradadeve essere l’occasione per ridiscutere l’utilita’ di una infrastruttura che provocherebbe un impatto ambientale devastante nela sud-ovest della citta’, senza reali vantaggi per il traffico urbano, trattandosi di un tracciato a pedaggio. Con una mozione depositata in Assemblea capitolina chiedo un chiaro pronunciamento contrario alla Sindaca e all’Assessore Montuori”. Cosi’ Cristina, consigliera capitolina e capogruppo del Misto. “Ila sei corsie, compreso fra Tor de Cenci e l’imbocco dellaCivitavecchia- dichiara la consigliera- attraverserebbe la Riserva naturale di Decima Malafede e la Riserva statale del Litoraleno, in area di tutela integrale, e sarebbe ...