huffingtonpost

: Governo avvertito da Moody's: 'La manovra? Un errore. Un gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia' - HuffPostItalia : Governo avvertito da Moody's: 'La manovra? Un errore. Un gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia' - aldo_rovi : RT @peppinomaisto: Fa veramente ridere il fatto che ogni sera ci sia una barista che invita tre, quattro, cinque amici suoi a parlar male d… - peppinomaisto : Fa veramente ridere il fatto che ogni sera ci sia una barista che invita tre, quattro, cinque amici suoi a parlar m… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Un, und'con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini lafinanziaria delitaliano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio che la stessa's e S&P daranno entro fine mese sull'Italia, ma avverte:"Certamente quello che sentiamo non è un plus per l'outlook fiscale dell'Italia. Il giudizio dei mercati come quello delle agenzie di rating, non si basa sulla politica ma sui numeri, che sono dati oggettivi e uguali per tutti".Ilurla al complotto sostenendo che la reazione dei mercati allaè stata decisa a tavolino per farlo cadere. ...