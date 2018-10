Google presenta a New York il suo nuovo smartphone Pixel 3

Google : presentato ricorso a Corte Ue contro maximulta per Android : Google e la sua società madre Alphabet hanno presentato davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro la multa record da 4,34 miliardi di euro inflitta dalla Commissione per abuso di ...

Google presenta una nuova versione di Chromecast - sempre 1080p : Google presenta una nuova versione di Chromecast all'evento Made By Google: Google Chromecast 2018 può contare su migliorie alle prestazioni e alla connettività Wi-Fi. L'articolo Google presenta una nuova versione di Chromecast, sempre 1080p proviene da TuttoAndroid.

Google presenta il suo nuovo Pixel 3 XL : Ecco presentato il nuovo Google Pixel 3 XL, il tanto atteso top di gamma della casa californiana. Come ci aspettavamo sapevamo già tutto riguardo a questo device, dal form factor, passando per i colori, alle leggi di più...

Google aggiorna le impostazioni sulla privacy del Play Store - il giorno della presentazione del Pixel 3 : ... nel quale si è scoperto che una società britannica ha usato i dati di 87 milioni di utenti Facebook per fini di propaganda politica. Leggi anche - Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha ...

Siete carichi? Seguite con noi l’evento di presentazione dei Google Pixel 3 : Questo pomeriggio, con l'evento Made by Google, che avrà inizio alle ore 17:00 nostre, Google presenterà Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Home Hub, Google Chromecast di terza generazione, nuovi dispositivi con Chrome OS e una versione aggiornata delle cuffie Google Pixel Buds. L'articolo Siete carichi? Seguite con noi l’evento di presentazione dei Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Slate si mostra in una foto a poche ore dalla presentazione : Gli appassionati di tecnologia sapranno sicuramente che oggi è un giorno importante, infatti oggi a New York si terrà l’evento “Made by Google 2018” in cui vedranno la luce i nuovi Pixel 3 e anche leggi di più...

Presentazioni Google si arricchisce dei sottotitoli per non udenti : Il team di Google annuncia con un post sul blog un'altra novità dedicata agli utenti con disabilità e studiata per migliorare la loro vita di tutti i giorni L'articolo Presentazioni Google si arricchisce dei sottotitoli per non udenti proviene da TuttoAndroid.

Google presenta la funzione Active Edge di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con un bizzarro video in Giappone : Google ha rilasciato un video in Giappone che conferma il ritorno della funzionalità Active Edge, già presente in Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. Il video presenta la funzionalità che attiva Google Assistant "strizzando" il frame dello smartphone stuzzicando la cultura del popolo del sol levante e giocando sulle possibili colorazioni che vanno dal nero al bianco e dal verde al rosa, come ipotizzato da vari rumor. L'articolo Google presenta ...

Google presenta tante novità per la ricerca nel suo ventesimo anniversario : Si parte con Google Feed che a distanza di circa un anno dal lancio cambia nome in Google Discover, per poi passare alla ricerca con l’introduzione delle Activity Card e per finire con Google Lens che viene introdotto in Google Immagini. Google Discover Google Feed viene utilizzato da più di 800 milioni di utenti, e Google ha pensato bene di modificarne il nome,con uno più consono per le sue funzionalità, il design e ha aggiunto ulteriori ...

Google potrebbe presentare il primo tablet Chrome OS : Le novità di Google per l’evento del 9 Ottobre sembra non si fermeranno esclusivamente alla presentazione dei nuovi Pixel 3 e dell’inatteso Home Hub. Un noto sito dedicato ai famosi PC Google, come About Chromebook, ha svelato delle immagini dei nuovi prodotti dell’Azienda Bridge, famosa nella produzione di tastiere per tablet. Nuovi e interessanti device per “Big G” Il sito parla chiaro: all’evento Google saranno presentati la nuova ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google presenta numerose novità per Google Assistant : Oltre al mastodontico Google Home Max, a IFA 2018 Google ha annunciato numerose novità legate a Google Assistant, per una vita sempre più connessa. L'articolo Google presenta numerose novità per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : presentazione il 9 ottobre a New York secondo Bloomberg : Dando per scontato che le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web confermino informazioni veritiere, sono davvero pochi i dettagli ancora sconosciuti in merito ai Pixel 3, la nuova generazione di smartphone made in Google non ancora ufficializzati, ma protagonisti di centinaia di indiscrezioni in questi mesi che hanno svelato praticamente tutto. Come già avvenuto con le generazioni precedenti dovrebbero essere due i modelli principali di ...