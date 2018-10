Google Pixel 3 XL Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Google Pixel 3 XL è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Google Pixel 3 XL Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Google Pixel 3 XL? Stai pensando di Comprare Google Pixel 3 XL? In […]

Come installare l’applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android : La nuova app Fotocamera dei Pixel 3 e Pixel 3 XL è davvero fantastica permettendo di scattare foto incredibili. Ecco Come installarla su altri dispositivi Come installare l’applicazione Google Fotocamera del Pixel 3 su altri Android I Pixel 3, usciti solo ieri, ha introdotto sulla versione di Android installata al lancio oltre che un aggiornamento complessivo della grafica […]

Google Pixel 3 ha già battuto la fotocamera di iPhone XS? : Dopo la presentazione ufficiale di Google Pixel 3, versione rinnovata e migliorate dei modelli della passata stagione, è già partita la sfida alla migliore fotocamera con Apple iPhone XS. Visti i notevoli miglioramenti avvenuti anche leggi di più...

Google Pixel 3 Ha Il LED Di Notifica? : Google Pixel 3 è ufficiale, ma ha il LED di Notifica? C’è un LED di notifica sui nuovi smartphone Google Pixel 3? Ecco la risposta Google Pixel 3 LED di notifica Nella giornata di ieri, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google Pixel 3. Anzi, a dire il […]

Google Pixel 3 XL è lo smartphone con il miglior display per DisplayMate : A meno di 24 ore dalla sua presentazione al pubblico, a Google Pixel 3 XL già viene attribuito un “premio”. Secondo displayMate, illustre piattaforma di analisi tecnica di display, il pannello del nuovo dispositivo dell’azienda californiana leggi di più...

I controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2 - 2 XL - 3 e 3 XL : I controller Gamevice sono disponibili anche per gli smartphone di Google, precisamente Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL: ecco come funzionano e il prezzo di vendita. L'articolo I controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2, 2 XL, 3 e 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google riassume Pixel 3 - Home Hub e Made by Google 2018 in un video di 4 minuti : Google sta riepilogando tutti i suoi annunci dell'evento Made by Google 2018 con un breve video della durata poco inferiore ai quattro minuti che rispecchia il format degli eventi keynote, in cui i presentatori riassumono gli aspetti chiave di Google Pixel 3, Google Home Hub e Google Pixel Slate. L'articolo Google riassume Pixel 3, Home Hub e Made by Google 2018 in un video di 4 minuti proviene da TuttoAndroid.

Google presenta a New York il suo nuovo smartphone Pixel 3 : Milano, askanews, - Google lancia i suoi nuovi smartphone Pixel 3. Come per i modelli precedenti, si punta soprattutto sulla qualità delle foto e sull'intelligenza artificiale con funzioni che ...

Che delusione Pixel 3 e XL : Google - cosa hai combinato? : C’era molta attesa sui nuovi prodotti lanciati da Google ma non c’è stato nessun effetto WOW, anzi… nonostante ottimi algoritmi e servizi, dove Google è sempre al top, per il resto una vera delusione. Voi leggi di più...

Pixel 3 - l’assistente di Google che risponde al telefono non arriverà in Italia : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’evento che si è tenuto ieri a New York, Google ha presentato al mondo i suoi ultimi smarpthone, Pixel 3 e Pixel 3 XL. Di motivi per gioire l’Italia ne ha abbastanza: i gadget arriveranno in tutte le colorazioni e soprattutto in entrambe le dimensioni, dopo che l’anno scorso era approdato solo il più grande. Eppure in Italia non arriveranno due delle caratteristiche più interessanti dei nuovi ...