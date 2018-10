Google Pixel 3 ha già battuto la fotocamera di iPhone XS? : Dopo la presentazione ufficiale di Google Pixel 3, versione rinnovata e migliorate dei modelli della passata stagione, è già partita la sfida alla migliore fotocamera con Apple iPhone XS. Visti i notevoli miglioramenti avvenuti anche leggi di più...

Google Pixel 3 Ha Il LED Di Notifica? : Google Pixel 3 è ufficiale, ma ha il LED di Notifica? C’è un LED di notifica sui nuovi smartphone Google Pixel 3? Ecco la risposta Google Pixel 3 LED di notifica Nella giornata di ieri, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google Pixel 3. Anzi, a dire il […]

Google Pixel 3 XL è lo smartphone con il miglior display per DisplayMate : A meno di 24 ore dalla sua presentazione al pubblico, a Google Pixel 3 XL già viene attribuito un “premio”. Secondo displayMate, illustre piattaforma di analisi tecnica di display, il pannello del nuovo dispositivo dell’azienda californiana leggi di più...

I controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2 - 2 XL - 3 e 3 XL : I controller Gamevice sono disponibili anche per gli smartphone di Google, precisamente Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL: ecco come funzionano e il prezzo di vendita. L'articolo I controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2, 2 XL, 3 e 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google riassume Pixel 3 - Home Hub e Made by Google 2018 in un video di 4 minuti : Google sta riepilogando tutti i suoi annunci dell'evento Made by Google 2018 con un breve video della durata poco inferiore ai quattro minuti che rispecchia il format degli eventi keynote, in cui i presentatori riassumono gli aspetti chiave di Google Pixel 3, Google Home Hub e Google Pixel Slate. L'articolo Google riassume Pixel 3, Home Hub e Made by Google 2018 in un video di 4 minuti proviene da TuttoAndroid.

Google presenta a New York il suo nuovo smartphone Pixel 3 : Milano, askanews, - Google lancia i suoi nuovi smartphone Pixel 3. Come per i modelli precedenti, si punta soprattutto sulla qualità delle foto e sull'intelligenza artificiale con funzioni che ...

Che delusione Pixel 3 e XL : Google - cosa hai combinato? : C’era molta attesa sui nuovi prodotti lanciati da Google ma non c’è stato nessun effetto WOW, anzi… nonostante ottimi algoritmi e servizi, dove Google è sempre al top, per il resto una vera delusione. Voi leggi di più...

Pixel 3 - l’assistente di Google che risponde al telefono non arriverà in Italia : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’evento che si è tenuto ieri a New York, Google ha presentato al mondo i suoi ultimi smarpthone, Pixel 3 e Pixel 3 XL. Di motivi per gioire l’Italia ne ha abbastanza: i gadget arriveranno in tutte le colorazioni e soprattutto in entrambe le dimensioni, dopo che l’anno scorso era approdato solo il più grande. Eppure in Italia non arriveranno due delle caratteristiche più interessanti dei nuovi ...

Google apre il sipario sui nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL : Accade ogni volta che il lancio di una linea di smartphone particolarmente attesa dagli utenti venga accompagnato da numerose indiscrezioni che ne anticipano dettagli di ogni genere, ed è inevitabile che la stessa sorte sia toccata alla nuova generazione di smartphone made in Google. Durante un evento organizzato a New York, Google ha finalmente deciso di aprire il sipario sulla nuova linea di smartphone top di gamma. Come già più volte ...

Le cover Moment Photo sono disponibile per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL e sono scontate : I nuovi Google Pixel 3e Google Pixel 3 XL possono già contare sui case Moment Photo, con attacchi per lenti aggiuntive, e sono già scontati. L'articolo Le cover Moment Photo sono disponibile per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL e sono scontate proviene da TuttoAndroid.

Che dispositivi sono i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : quello che bisogna sapere : sono stati presentati in sordina i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, che differiscono tra loro per alcuni tratti hardware, oltre che per il prezzo di vendita. Partiamo dal primo dei due, la versione standard, nonché modello più piccolo, dalle dimensioni complessive di 68,2x145,6x7,9mm (148 gr.), e contraddistinto da uno schermo OLED da 5.5 pollici FHD+. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 845, con Adreno 630, 4GB di RAM, 64 o 128gb di ...

Google Pixel 3 e 3 XL saranno aggiornati almeno fino al 2021 e i Pixel originali manterranno l’archiviazione illimitata : Mentre Google ricorda che Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL riceveranno gli aggiornamenti almeno fino a ottobre 2021, i Pixel originali continueranno a godere dello spazio di archiviazione illimitato per sempre. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL saranno aggiornati almeno fino al 2021 e i Pixel originali manterranno l’archiviazione illimitata proviene da TuttoAndroid.

Anche Google Orologio dei Pixel 3 disponibile al download : Non avete trovato la pace dei sensi con Google Fotocamera e Google Pixel Launcher? Niente paura, adesso c'è Anche Google Orologio dei Google Pixel 3 a soddisfare la vostra sete di novità. L'articolo Anche Google Orologio dei Pixel 3 disponibile al download proviene da TuttoAndroid.

Non solo Pixel 3 : ecco le novità Google che non arriveranno in Italia : Google Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubPixel SlatePixel SlatePixel SlatePixel SlateI nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono stati gli unici protagonisti dell’evento tenuto ieri da Google per presentare al mondo i suoi ultimi gadget. Oltre ai telefoni che arriveranno in Italia il 2 novembre (ma che si possono già preordinare online) la casa di Mountain View ha annunciato l’esistenza di gadget che però non ...