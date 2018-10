Google Pixel 3 e 3 XL saranno aggiornati almeno fino al 2021 e i Pixel originali

Anche Google Orologio dei Pixel 3 disponibile al download : Non avete trovato la pace dei sensi con Google Fotocamera e Google Pixel Launcher? Niente paura, adesso c'è Anche Google Orologio dei Google Pixel 3 a soddisfare la vostra sete di novità. L'articolo Anche Google Orologio dei Pixel 3 disponibile al download proviene da TuttoAndroid.

Non solo Pixel 3 : ecco le novità Google che non arriveranno in Italia : Google Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubGoogle Home HubPixel SlatePixel SlatePixel SlatePixel SlateI nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono stati gli unici protagonisti dell’evento tenuto ieri da Google per presentare al mondo i suoi ultimi gadget. Oltre ai telefoni che arriveranno in Italia il 2 novembre (ma che si possono già preordinare online) la casa di Mountain View ha annunciato l’esistenza di gadget che però non ...

La Fotocamera Di Google Pixel 3 E’ Meglio Di iPhone XS? : Chi scatta le foto migliori tra Google Pixel 3 e iPhone XS? E’ Meglio la Fotocamera di Google Pixel 3 o quella di iPhone XS? Secondo Google, la Fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS Nella giornata di ieri, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google […]

Google conferma che la navigazione gestuale è obbligatoria sui dispositivi Google Pixel 3 : Una delle nuove funzionalità introdotte da Android 9 Pie è la navigazione gestuale che è opzionale su Google Pixel e Google Pixel 2, ma Google ha ora confermato che non può essere disattivata nei dispositivi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, in quanto rappresenterà tutti i dispositivi Android in futuro. L'articolo Google conferma che la navigazione gestuale è obbligatoria sui dispositivi Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

I nuovi Pixel 3 di Google e tutto il resto : Come sono fatti e che cosa fanno i nuovi smartphone appena presentati da Google The post I nuovi Pixel 3 di Google e tutto il resto appeared first on Il Post.

Brydge lancia la tastiera G-Type per Google Pixel Slate : In concomitanza con l'annuncio di Google Pixel Slate, il produttore di tastiere per tablet premium Brydge ha lanciato la sua tastiera G-Type per questo device L'articolo Brydge lancia la tastiera G-Type per Google Pixel Slate proviene da TuttoAndroid.

La cover posteriore di Google Pixel 3 XL sembra davvero delicata : è l’ora dello scratchgate? : sembra che la particolare copertura opaca utilizzata per la cover posteriore di Google Pixel 3 XL sia decisamente delicata e si graffi letteralmente solo a guardarla. L'articolo La cover posteriore di Google Pixel 3 XL sembra davvero delicata: è l’ora dello scratchgate? proviene da TuttoAndroid.

Google ci parla del notch e delle fotocamere di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL : Google spiega alcune delle scelte legate ai nuovi Pixel 3 che stanno facendo discutere gli utenti, come il notch e la fotocamera posteriore. L'articolo Google ci parla del notch e delle fotocamere di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Potete provare il Google Pixel Launcher con le novità dei Pixel 3 : Così come Google Fotocamera, anche il Google Pixel Launcher è stato rinnovato con i Google Pixel 3 e quindi è tempo di vedere cos'ha di nuovo rispetto alla versione che siamo abituati a conoscere. L'articolo Potete provare il Google Pixel Launcher con le novità dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Il display di Google Pixel 3 XL è il migliore del settore secondo DisplayMate : Grande qualità per i display dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. La versione più grande si guadagna persino lo scettro di miglior display in circolazione a dire di displayMate. E di conseguenza, la brutta esperienza riscontrata con la precedente generazione diventa solo un ricordo, un brutto ricordo. L'articolo Il display di Google Pixel 3 XL è il migliore del settore secondo displayMate proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Google Pixel 3 conquista la leggendaria Annie Leibovitz : In occasione della presentazione degli attesissimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL il colosso di Mountain View ha dedicato una grande attenzione al comparto fotografico L'articolo La fotocamera di Google Pixel 3 conquista la leggendaria Annie Leibovitz proviene da TuttoAndroid.

Le Google Pixel Buds sono arrivate in Europa e costano 179 euro : sono arrivate in europa le Google Pixel Buds, disponibili direttamente sul Google Store. Le cuffie Bluetooth con Google Assistant presentate lo scorso anno con la seconda generazione dei Pixel sono presenti nel catalogo online del negozio di Google francese, tedesco e inglese; da noi ancora non ce n'è traccia ma non è da escludere un arrivo imminente. L'articolo Le Google Pixel Buds sono arrivate in europa e costano 179 euro proviene da ...