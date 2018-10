Google Chromecast 3 trasforma il televisore in Smart TV | ma cambia poco rispetto al

ilfattoquotidiano

: Non solo Pixel 3: ecco le novità Google che non arriveranno in Italia - ItaliaStartUp_ : Non solo Pixel 3: ecco le novità Google che non arriveranno in Italia - stefano_6000 : RT @androidblogit: Google presenta una nuova Chromecast, sempre 1080p ma a 60 FPS - - Asgard_Hydra : Non solo Pixel 3: ecco le novità Google che non arriveranno in Italia -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)ieri, insieme ai nuoviphone Pixel 3, ha presentato anche la terza generazione della. Si tratta del piccolo dispositivo che è in grado dire la maggior parte dei televisori in unaTV. Il nuovo modello vanta prestazioni migliori e qualche altra miglioria tecnica. Si potrà comprare nel negozio ufficiale die altrove, nelle prossime settimane. La nuovadovrebbe essere il 15% più veloceal modello precedente (risalente a tre anni fa), e può trasmettere filmati con risoluzione Full HD 1080p a 60 FPS (prima erano 30 FPS), oltre a confermare tutte le capacità del modello di seconda generazione. Inoltre integra anche la funzioneAudio, precedentemente disponibile su un dispositivo separato. In pratica permette di usare via wireless una sorgente audio come unophone, un tablet o un PC. Questa funzione però ...