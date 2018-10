Golf – L’Open d’Italia 2019 si disputerà all’Olgiata Golf Club di Roma | ecco tutte le

Golf – Al Gc Crema Resort l’Open d’Italia per disabili : Il Golf per l’inclusione: al GC Crema Sport l’Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme. Dall’11 al 12 ottobre in gara Golfisti paralimpici provenienti da numerose nazioni, per un torneo che abbina l’aspetto sportivo alla finalità sociale Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. l’Open d’Italia disabili – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club ...