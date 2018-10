Golf | all' Olgiata Gc l' Open d' Italia ' 19

Un potente uragano attraverserà il Golfo del Messico - probabile “landfall” in Florida : rischio elevato di “Storm Surge” - venti devastanti e alluvioni sugli USA orientali [MAPPE] : 1/16 ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : Fraser e Wallace leader - Paratore e Pavan nella top 25 : Hanno tenuto Edoardo Molinari e Nino Bertasio (42.i) all’Alfred Dunhill Links Championship. In ritardo Matteo Manassero Renato Paratore e Andrea Pavan sono al 25° posto con il 72 del par nell’Alfred Dunhill Links Championship dove guidano la graduatoria con 68 (-4) l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace. Nel torneo dell’European Tour, che si sta svolgendo sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e ...

Golf - European Tour 2018 : all’Alfred Dunhill Links Championship ci sono Fraser e Wallace al comando - bene quattro dei cinque italiani : Dopo le emozioni della Ryder Cup, torna in campo l’European Tour 2018, e lo fa in Scozia con uno dei suoi tornei più affascinanti, l’Alfred Dunhill Links Championship, che si gioca su tre percorsi differenti: Carnoustie, Kingsbarns e l’Old Course di St. Andrews. Al comando si collocano, entrambi con 68 colpi (4 sotto il par), l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace, che oggi hanno girato rispettivamente ...

Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge : Nel weekend presso il Golf Club Castello di Tolcinasco (MI) è andata in scena l’ultima tappa italiana dell’Alfa Romeo Golf Challenge, l’evento capace di esprimere l’essenza di due realtà premium. Passione, stile sportivo, equilibrio e performance accomunano infatti Alfa Romeo e il Golf, e questi valori si sono espressi e fatti apprezzare nella cornice dei […] L'articolo Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge sembra essere il ...

Colpita da una pallina da Golf in faccia durante il torneo perde la vista : «Mi è esploso l'occhio» : Stava guardando un torneo di golf quando è stata Colpita al volto da una pallina . Corine Remande, 49enne inglese era alla Ryder Cup, una delle gare di golf più prestigiose del mondo, quando la pallina lanciata da Brooks Koepka l'ha presa in pieno facendole esplodere l'occhio . Stupratore seriale: Sergiu, un fantasma in Italia dal 2005 'Il muo bulbo oculare è praticamente ...

Spettatrice di un torneo di Golf colpita da una pallina : “Le è esploso il bulbo oculare” : Una Spettatrice della Ryder Cup di golf è stata colpita all'occhio da una pallina e rimarrà cieca.Continua a leggere

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

Ryder - che festa a Parigi. McIlroy beve dalla coppa - Bjorn ci va a dormire. I Moliwood nuova coppia di fatto del Golf : Che la festa abbia inizio, perchè non succede tutti i giorni di vincere un trofeo così prestigioso. E allora, per i golfisti dell'Europa è... esplosa la festa: Rory McIlroy, Justin Rose e tutta la ...

Golf - Ryder Cup : Molinari trascina l'Europa alla vittoria sugli Stati Uniti : ROMA - Francesco Molinari batte Phil Mickelson e permette all'Europa di conquistare la 42esima edizione della Ryder Cup di Golf. A Parigi è una vittoria netta quella del Vecchio Continente che ...

Golf – Ryder Cup 2018 - Europa in vantaggio 10-6 : Molinari-Fleetwood nella storia [GALLERY] : Europa avanti e Molinari-Fleetwood nella storia della Ryder Cup: mai nessuna coppia europea aveva vinto quattro match nella stessa edizione del torneo come hanno fatto l’azzurro e l’inglese. Domani la giornata finale con i singoli: i continentali a 4,5 punti dal trofeo Francesco Molinari e Tommy Fleetwood sono entrati nella storia divenendo l’unica coppia europea capace di vincere quattro incontri nella stessa Ryder Cup, dando un pesante ...

Golf - Ryder Cup : Molinari supera Woods e porta il primo punto all'Europa : Francesco Molinari porta il primo punto all'Europa superando Tiger Woods , gli Usa sono in vantaggio 3-1 alla fine della sessione mattutina. Prima giornata della Ryder Cup , che quest'anno si svolge ...