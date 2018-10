Gli sviluppatori di Hellpoint su PS5 e Xbox Scarlett | non ci aspettiamo molto di

Il nuovo trailer di Just Cause 4 si concentra sulla storia e l'approccio adottato daGli sviluppatori per il comparto narrativo : Square Enix e Avalanche hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro gioco d'azione open-world, Just Cause 4.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla storia e alterna uno sguardo al gioco stesso e al team di sviluppo che spiega l'approccio che hanno adottato nella narrativa del gioco.Quello che gli sviluppatori vogliono offrire ai giocatori è una "buona, onesta storia d'azione":Read more…

Gli sviluppatori di Tomb Raider potrebbero essere al lavoro su un nuovo progetto : Sembrerebbe che Crystal Dynamics abbia in cantiere un nuovo progetto per le mani, o almeno è lecito pensarlo dopo aver letto il suo nuovo annuncio di lavoro pubblicato recentemente.Come riporta GearNuke, la compagnia ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro sul suo sito ufficiale. La posizione aperta è quella di Lead Software Engineer e a quanto sembra il lavoro richiede esperienza con Xbox One, PS4, PC e le piatatforme di nuova generazione.

Tetris Effect : Gli sviluppatori svelano l'edizione fisica e i bonus digitali del preorder : A un mese esatto dal lancio di Tetris Effect, fissato per il prossimo 9 novembre, Enhance Inc. ha annunciato attraverso un comunicato stampa che il gioco arriverà in esclusiva su PS4 anche in una edizione fisica i cui preorder, insieme a quelli della versione digitale, sono disponibili da oggi.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato quali saranno i contenuti digitali esclusivi che chi effettua il preorder riceverà al lancio.

Gli sviluppatori di Red Dead Redemption 2 esaudiscono il sogno di un ragazzo malato terminale permettendogli di giocare a una demo preliminare : Sfortunatamente abbiamo già sentito parlare di persone che si trovano in precarie condizioni di salute e che, di fronte alla prospettiva di una prematura scomparsa, si rendono conto che le cose che avrebbero potuto aspettarsi potrebbero arrivare troppo tardi. In questi casi, abbiamo assistito a gesti di grande umanità da parte delle aziende responsabili di alcuni amati videogiochi, che permettono alle suddette persone di giocare il proprio gioco

Gli sviluppatori di Xenoblade Chronicles stanno assumendo : un nuovo RPG all'orizzonte : Il primo reparto di sviluppo di Monolith Soft, ovvero proprio quello che ha sviluppato Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X e Xenoblade Chronicles 2, sta assumendo nuovo personale per la realizzazione di un nuovo RPG, riporta Gematsu.Lo studio di sviluppo è attualmente alla ricerca di graphics programmers, character control programmers, e AI programmers, ma anche planners (level designers), technical artists (modeling TA, animation TA, e

Cyberpunk 2077 : l'hardware di PS4 e Xbox One non ha limitato Gli sviluppatori : In occasione di un'intervista, Maciej Pietras di CD Projekt RED ha dichiarato alcune cose piuttosto interessanti riguardo lo sviluppo di Maciej Pietras dell'attesissimo Cyberpunk 2077, riporta VG247.Ebbene l'esperto ha precisato che, nel corso dello sviluppo dell'RPG il team di sviluppo non si è sentito per nulla limitato per via dell'hardware dell'attuale generazione videoludica. Questo perché, spiega lo sviluppatore, il processo di

Secondo Gli sviluppatori di Timespinner la fine della produzione di PS Vita "è triste ma non inaspettata" : Nessuno poteva intuirlo cinque anni fa, ma PS Vita è stata, purtroppo, un fallimento per Sony: un eccellente hardware, ma con un marketing scadente, decisioni bizzarre e una totale mancanza di supporto. Non sorprende, quindi, che il sistema si stia avvicinando alla fine molto prima di quanto avrebbe dovuto, mentre il suo concorrente diretto, il 3DS, in qualche modo continua a fare abbastanza bene.Sony ha recentemente annunciato che la produzione

Il CEO dello studio italiano Storm in a Teacup : PS5 e la prossima Xbox non renderanno la vita più facile aGli sviluppatori : È certamente interessante ascoltare tutte queste voci sulle console next gen, specialmente quando così tanti sviluppatori hanno titoli in programma per la generazione attuale, in uscita nel 2019 e oltre. PlayStation 5 uscirà davvero entro il 2019 o nel 2020? "Xbox Scarlett" riceverà maggiori dettagli all'E3 2019?Con tutti i giochi in programma non possiamo esserne certi. Tuttavia, Close to the Sun dello sviluppatore italiano Storm in a Teacup è

Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 spiegano come è nato il personaggio di Nicoletta "Nico" Goldstein e perché non sarà giocabile : Nicoletta "Nico" Goldstein è sicuramente una delle aggiunte più interessanti al cast di Devil May Cry 5. Eppure, il personaggio non sarà giocabile.Durante un'intervista al Tokyo Game Show a Chiba, in Giappone, Dualshockers ha chiesto al director Hideaki Itsuno e al producer Matt Walker se il team avesse mai pensato di rendere Nico giocabile.Itsuno-san ha spiegato che non è mai stato così:

Gli sviluppatori di Cuphead mostrano un buffissimo concept iniziale del gioco : Che aspetto aveva Cuphead, quando il gioco era ancora un mero concept e i suoi personaggi e boss non avevano ancora trovato una specifica identità? Studio MDHR ha voluto rispondere oggi a questa domanda, pubblicando sul proprio profilo Twitter un breve video che mostra il titolo in una veste assolutamente diversa.Il tweet, riportato da DualShockers, include alcune sequenze di una boss fight tra il protagonista, una sorta di piccolo essere verde

Nessuna PlayStation Experience quest'anno e Greg Miller invita apertamente Gli sviluppatori al Kinda Funny Showcase : Stando a quanto riportato da Dualshockers, dopo che Shawn Layden ha confermato che quest'anno non si terrà alcuna PlayStation Experience, Greg Miller di Kinda Funny ha preso in mano la situazione e si è rivolto a Twitter per chiedere agli sviluppatori e ai publisher di far parte di Kinda Funny Games Showcase e sembrerebbe che molte aziende siano interessate.Dopo la pubblicazione del tweet, sviluppatori come Housemarque e Team Meat, nonché gli

Ricreare una grande porzione di Istanbul in 8 ore? Gli sviluppatori di The Sinking City ci mostrano il loro City Generator : Il video condiviso da Frogwares, studio al lavoro sull'interessante open-world in salsa lovecraftiana The Sinking City, non è esattamente incentrato sul gioco in sé ma su un tool fondamentale per la sua creazione, un particolare City Generator.Creare una città digitale è un'impresa davvero notevole per qualsiasi sviluppatore ma per lavorare sulla creazione di Oakmont, la città fittizia in cui è ambientato The Sinking City, gli sviluppatori hanno

Assunzioni di massa per Playground Games : Gli sviluppatori di Forza Horizon assumono per un "nuovo RPG open world AAA" : I rumor e le voci di corridoio si intrecciano a doppio filo con la notizia riportata da GearNuke e incentrata su Playground Games, team acquisito da Microsoft Studios che è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie Forza Horizon ma che ora grazie a un recente ampliamento guarda a un futuro caratterizzato anche da progetti molto diversi.A quanto pare la software house ha dato il via a delle Assunzioni di massa che dovranno

Devil May Cry 5 : Gli sviluppatori parlano di V - Cavaliere e del doppiatore di Dante : Il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno ed i producer Michiteru Okabe e Matthew Walker hanno condiviso qualche curiosità con i fan tramite una recente intervista.Come riporta Dualshockers, Hideaki-san ha affermato che nel processo di creazione di Cavaliere (la moto-motosega di Dante) hanno pensato a cosa i giocatori avrebbero potuto trovare di loro gusto una volta cresciuti. Cavaliere era nella mente di Hideaki fin da Devil May Cry 2, ma a