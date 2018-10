Gli ascolti di The Walking Dead 9 al minimo | risultati falsati oppure no?

Caterina Balivo e l'inaspettata frecciata a Mara Venier suGli ascolti : «Porta male - non ha vinto» : Vieni da me , a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In , Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier . Alla Aureli, ...

Caterina Balivo - frecciata suGli ascolti a Mara Venier : 'Porta male - non vince' : A Vieni da me, a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In, Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier. Ad Emanuela Aureli , ...

Grande Fratello Vip 2018/ Valerio Merola eliminato : ascolti sempre più bassi - MalgioGlio salverà la baracca? : Grande Fratello Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi ascolta le parole di Fabrizio Corona e si dispera. Pronta un’ospitata dell’ex re dei paparazzi per risollevare Gli ascolti in calo? : Gli autori del Grande Fratello Vip giocano la carta Fabrizio Corona, per ora solo evocandolo e mettendo Silvia Provvedi di fronte alle dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva infatti confessato di non aver mai amato la Donatella e di non annoverarla tra le donne più importanti della sua vita, nonostante nel periodo di detenzione sia rimasta al suo fianco. La concorrente in lacrime cita Oronero ...

Caterina Balivo : «Gli ascolti di Vieni da me? Dategli tempo» : Caterina BalivoCaterina Balivo Caterina Balivo«Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa… Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta». È così che Caterina Balivo commenta la media di ascolti di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio che conduce dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. «Non si possono fare sempre le stesse cose», racconta la ...

Ilary Blasi perde ancora - Grande Fratello Vip non decolla : Gli ascolti : Dopo due puntate decisamente in ribasso, la terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5, è cresciuta ma non ha vinto la gara degli ascolti contro il diretto competitor ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini al 25,06% di share. --Sono stati 3.044.000 telespettatori a seguire i confronti e gli scontri dei Vip nella Casa più spiata dagli italiani, ...

Barbara d'Urso e Mara Venier - il fair play ai tempi deGli ascolti di Domenica Live e Domenica In : "Il quarto appuntamento stagionale con Domenica Live vince la fascia con una media complessiva del 15.25% di share. Dalle ore 14.29 alle ore 18.32 Canale 5 è la rete più vista del pomeriggio Domenicale". "Ancora un successo per la Domenica In di Mara Venier su Rai1 che con 2 milioni 143 mila spettatori e il 15,5% di share si conferma il programma più visto della sua fascia oraria". Avete letto bene, anche questa settimana, tanto per ...

Che tempo che fa 2018/ Video - Fabio Fazio vince la gara deGli ascolti - ma Salvini lo affossa : A Che tempo che fa si parla di economia e vaccini. Tra gli ospiti ci sono Carlo Cottarelli e Roberto Burioni, oltre a don Gino Rigoldi per la pagina migranti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Barbara D’Urso sbotta dopo Gli ascolti diffusi : “Questi quelli veri!” : Barbara D’Urso s’infuria dopo la diffusione dei dati d’ascolto Domenica 7 ottobre Barbara D’Urso è stata battuta da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, ad oggi, ha ottenuto tre vittorie su quattro contro il diretto competitor di Canale 5. La D’Urso non l’ha presa molto bene questa sconfitta, poichè la puntata di Domenica Live è stata ricca di ospiti, anche internazionali, e dibattiti sul Grande ...

Auditel - Tu si que Vales vince la sfida deGli ascolti del sabato sera : Netta vittoria di Maria De Filippi nella sfida tv del sabato sera. Una puntata frizzante quella di ieri alimentata anche dall'incidente hot di Belen che sta facendo discutere i social per il suo '...

Crozza boom neGli ascolti tv E apre la puntata con Affari : puntata scoppiettante per Fratelli di Crozza sul Nove. Il comico genovese ha aperto la puntata con Affaritaliani.it: "Def, ecco i conti della manovra del popolo" con la foto dei... Segui su Affaritaliani.it

Ascolti Solo 2 deludenti : scelta sbaGliata o la fine di un’era? : Gli Ascolti di Solo 2 sono deludenti per non dire altro. La fiction con Marco Bocci, una volta campione di Ascolti, non è riuscita a portare a casa la serata, anche se questo si sapeva giù, ma non ha fatto meglio di altri show o, addirittura, de Il Segreto, relegata al prime time di Rete4. E allora di chi è la colpa questa volta? Ascolti TV Solo 2 Mediaset sapeva bene che il prime time di venerdì sarebbe stato difficoltoso per Marco Bocci e Solo ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 ottobre 2018. Champions League 19.2% - Sully 10.8% - Le Iene sottotono (8.1%) meGlio Chi l’Ha Visto (10.1%). Vite da Copertina 1.2% : Napoli-Liverpool Nella serata di ieri, Mercoledì 3 ottobre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Sully ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 1.785.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1- dalle 21.32 alle 0.55 – il ritorno de Le Iene con ...

Sinodo - BergoGlio si commuove per i vescovi cinesi. Poi avverte : “Ascoltiamo i giovani senza pregiudizi e stereotipi” : Bergoglio saluta la novità dell’anno: due vescovi cinesi per la prima volta presenti all’assemblea. La voce si rompe e lui si commuove. È questo il momento più toccante dell’apertura del Sinodo dei vescovi sui giovani, l’evento in programma dal 3 al 27 ottobre che riunisce 267 Padri Sinodali. L’obiettivo è di creare un momento di dialogo e trovare gli elementi per accorciare le distanze tra la Chiesa e il mondo ...