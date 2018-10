Giulia Salemi In lacrime per la separazione dei genitori | la placa Francesco Monte

Gf Vip - Cecilia affonda Giulia Salemi : "Ora possiamo dirlo - ha problemi con la mia famiglia" : La modella argentina accusa l'influencer italo-persiana di "puntare" uomini che ruotano intorno alla sua famiglia per...

JEREMIAS RODRIGUEZ E Giulia Salemi STAVANO INSIEME?/ Scoop da Signorini : "Lancio la pietra e nascondo la mano" : JEREMIAS RODRIGUEZ e GIULIA SALEMI STAVANO INSIEME? La domanda è stata fatta da Alfonso Signorini all'argentino: la sua risposta e la replica di Cecilia.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi si dichiara a Francesco Monte : Giulia Salemi fa una confessione su Francesco Monte al GF Vip 3 Giulia Salemi è finalmente uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 3. La modella e influencer ha ammesso, davanti agli altri concorrenti, di essere interessata a Francesco Monte. Una confessione alla quale è seguito poi un chiarimento, quasi per voler dissimulare l’ammissione. Giulia Salemi ha dichiarato al GF Vip 3 che all’inizio del reality non era interessata ...

Grande Fratello Vip : Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi : Una delle concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip” continua ad essere al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata a Francesco Monte. La madre della modella italo-persiana Giulia Salemi, cioè Fariba Tehrani, ha riacceso i riflettori sul passato amoroso della figlia facendo delle importanti rivelazioni. Secondo quanto raccontato dalla donna nel programma “Mattino 5”, il campione di MotoGP Andrea Iannone avrebbe fatto la ...

Grande Fratello Vip 2018 : le lacrime di Giulia Salemi : Giulia Salemi Nuove lacrime per Giulia Salemi nella casa di Grande Fratello Vip. Dopo il pianto di una settimana fa, quando la ragazza aveva ricordato con amarezza le numerose critiche ricevute per il vestito decisamente audace che aveva sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia, oggi pomeriggio è stata la volta di un nuovo sfogo. Ma il motivo, in questo caso, è più profondo e riguarda la difficile infanzia vissuta per la separazione tra i ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime : i genitori non si parlano più : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip per i genitori Si è ripresa da pochi minuti, fino a poco fa Giulia Salemi era in lacrime al Grande Fratello Vip. La serata di ieri sera non è stata semplice per lei, vedere Francesco raccontare di sua madre e abbracciare suo padre ha risvegliato in lei […] L'articolo Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime: i genitori non si parlano più proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi e Iannone - parla mamma Fariba : l’imbarazzante rivelazione : Giulia Salemi e Andrea Iannone: la mamma della gieffina spiega cos’è accaduto tra loro Continuano i gossip sulla vita sentimentale di Giulia Salemi, che sembra aver conosciuto anche Andrea Iannone. Secondo quanto racconta la madre Fariba, i due stavano per iniziare una relazione. A Mattino 5 la donna ha confermato, di fronte a Federica Panicucci […] L'articolo Giulia Salemi e Iannone, parla mamma Fariba: l’imbarazzante ...

