Giulia De Lellis insultata mentre guida “Mi ha detto zocc*la | sono scioccata! | lo

Giulia De Lellis insultata in macchina : “Sono scioccata - non ho potuto replicare” : Insulti a Giulia De Lellis mentre guida la sua auto Giulia De Lellis è stata insultata mentre era alla guida della sua macchina. Non le era mai successo prima d’ora di ricevere delle parole poco carine a viso aperto. Per questo non è riuscita nemmeno a replicare. Dopo tanto tempo, è salita nuovamente sulla sua […] L'articolo Giulia De Lellis insultata in macchina: “Sono scioccata, non ho potuto replicare” proviene da ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : "Le bimbe di Giulia De Lellis? Gregge senza cervello" : Lisa Fusco, prima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, è stata la protagonista del gioco, Obbligo o verità. La subrettina ha dovuto rispondere ad alcune domande molto spinose tra cui quelle legate alla sua eliminazione dal programma di Canale 5. L'ex gieffina è convinta di essere stata fatta fuori da Le bimbe di Giulia De Lellis, per vendetta, dopo i burrascosi trascorsi di un anno fa: Siete un Gregge senza cervello, ...

Giulia De Lellis beccata di nuovo con Cristiano : è amore? L’indizio : Giulia De Lellis fidanzata con Cristiano dopo Andrea Damante? nuovo indizio Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha davvero ritrovato l’amore? È questo il quesito a cui stanno cercando insistentemente risposta i fan della dolce romana. Dopo la fine della storia d’amore che ha fatto sognare i milioni di […] L'articolo Giulia De Lellis beccata di nuovo con Cristiano: è ...

Domenica Live - Lisa Fusco ribadisce : "Sono stata eliminata dal GfVip per colpa delle bimbe di Giulia De Lellis" : "La prima cosa che voglio dire, voglio ringraziare te Barbara e le bimbe che mi hanno mandato a casa. Il mio Grande Fratello inizia qui da Barbara D'Urso, la mia grande sorella. Ho tutti i messaggi, queste cose sono arrivate anche a me. A casa dissi: "Sono preoccupata perché uscirò, ho un precedente con le bimbe (di Giulia De Lellis, ndr). Mi hanno anche minacciato di morte l'anno scorso"prosegui la letturaDomenica Live, Lisa Fusco ...

Giulia De Lellis cambia vita e confessa : “Sto rinascendo” : La nuova vita di Giulia De Lellis: un periodo bellissimo Giulia De Lellis desidera cambiare vita. Ci sta riuscendo. Sta attraversando un periodo di grandi opportunità ed emozioni intense che vorrebbe non finisse mai. Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis si è fatta forza ed è andata avanti. Una qualità che la […] L'articolo Giulia De Lellis cambia vita e confessa: “Sto rinascendo” proviene da Gossip e Tv.

GfVip - Francesco Monte confessa : il messaggio ricevuto da Giulia De Lellis prima di entrare in casa : A parte Lory Del Santo per ovvi motivi, il concorrente su cui ci sono le aspettative più alte è certamente Francesco Monte che, rispetto ai colleghi, può vantare sull'aiutino di una veterana del GF ...

