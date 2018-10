Giovane | vivace e talentuosa | la Nazionale di Mancini diverte per un’ora | adesso

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Robertoha sorpreso tutti con le sue scelte questa sera, l’impatto della “nuova Italia” è stato buono, al di là del risultato contro l’Ucraina di Sheva L’Italia di Robertoè scesa in campo questa sera a Marassi contro l’Ucraina, una gara amichevole ma davvero “partita vera”, nessuna passerella poco credibile. Le due squadre si sono date battaglia in quel di Genova mettendo in campo un discreto spettacolo e sopratutto qualche novità che potrà tornare utile nelle prossime uscite. Gli azzurri infatti hanno testato un 4-3-3 ricco di qualità, con tre centrocampisti dai piedi buoni come Barella, Jorginho e Verratti, ad accompagnare tre trequartisti come Insigne, Bernardeschi e Chiesa. Senza una punta di ruolo per intenderci. Laha messo in mostra un buon palleggio, un pressing asfissiante ed ottime trame, fermate ...