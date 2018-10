Giornata della Salute Mentale | il benessere sessuale è una necessità anche i pazienti

Pallamano - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia con le spalle al muro - l’Argentina vola. I risultati della seconda Giornata : seconda giornata di gare al Parque Sarmiento di Buenos Aires, in occasione dei tornei di beach handball, nell’ambito dei Giochi Olimpici Giovanili 2018. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. TORNEO MASCHILE GIRONE A: nel big match di giornata l’Ungheria supera 2-1 la Spagna, ripetendosi poi sulla Thailandia per 2-1, mentre gli iberici si rifanno sulla Cina Taipei 2-0. Buone invece le ...

'Disturbo?' per la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Tre giorni il 10, 18 e 20 ottobre ricchi di eventi tutti ad ingresso libero con incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e concerti previsti in cinque luoghi della città, Centro Balducci di Zugliano, ...

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza Giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani l’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Carlotta Mantovan - 'vivo alla Giornata - l'amore della gente per Fabrizio mi aiuta ogni giorno' : Quasi sette mesi sono passati da quel maledetto 26 marzo, giorno in cui Fabrizio Frizzi ci ha lasciati. Un dolore immenso per Carlotta Mantovan, sua amata moglie che si è concessa un'intervista con Alfonso Signorini, da domani in edicola con l'ultimo numero di Chi, in cui provare a raccontare quanto accaduto in questo lasso di tempo, fatto di sofferenza e tanto amore. prosegui la letturaCarlotta Mantovan, 'vivo alla giornata, l'amore ...

La Giornata nazionale della psicologia a Genova sarà dedicata ponte Morandi : ... in occasione della giornata nazionale della psicologia , a partire dalle ore 17 l'Ordine degli Psicologi della Liguria organizza un pomeriggio di incontri, musica e spettacoli all' Auditorium del ...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona Giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

11 ottobre Giornata Mondiale della Vista : Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presente con iniziative di prevenzione : In tutto il mondo si celebra la “Giornata Mondiale della Vista”. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ormai da cento anni è impegnata in una delle più grandi battaglie di civiltà e di progresso del genere umano: la lotta contro la cecità; per la difesa e la tutela della Vista. I nostri volontari, tutti gli amici oculisti e ortottisti, le nostre unità mobili con gabinetto oculistico a bordo, oggi più ancora che negli altri giorni dell’anno, sono ...

Vela – Youth Olympic Games : i risultati della seconda Giornata di gare - Nicolò Renna in seconda posizione : Sale di una posizione grazie al primo posto di ieri l’azzurro Nicolò Renna (CS Torbole) nei Techno 293 Plus maschili, lo precede il greco Kalpo Kalpogiannakis Stenta a decollare il programma della Vela ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, la mancanza di vento costringe gli organizzatori a far rientrare gli atleti dopo una sola prova portata a termine, a differenza delle tre previste. La mattinata di ieri – lunedì 8 ottobre ...

Video/ Juventus U23-Pro Patria (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 5^ Giornata) : Video Juventus U23-Pro Patria (2-0): highlights e gol della partita valevole per la 5^ giornata di Serie C. Idrissa Touré e Pereira lanciano i bianconeri nel girone A.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Gozzano-Pro Piacenza (0-3) : highlights e gol della partita (Serie C 5^ Giornata) : Video Gozzano-Pro Piacenza (0-3): highlights e gol della partita valevole per la 5^ giornata di Serie C. La squadra di Giannichedda conquista i tre punti e aggancia la Carrarese in vetta.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:10:00 GMT)

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia sul velluto - i risultati della prima Giornata : E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di Beach Handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, con l’Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca). A condividere il ...

Pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima Giornata del campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : completato il quadro della prima Giornata - Perugia vince in casa contro Ravenna : Nel posticipo della prima giornata del Girone A, la Bartoccini Gioiellerie Perugia stende 3-1 la Conad Ravenna Si completa con l’ottava vittoria interna su 8 partite la prima giornata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Nel posticipo del Girone B, al PalaBarton di Perugia la Bartoccini Gioiellerie supera per 3-1 la Conad Olimpia Teodora Ravenna, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Perugia scende in campo con ...