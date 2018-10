Giornalista uccisa in Bulgaria | arrestato un uomo in Germania

Bulgaria - Giornalista uccisa : l'uomo romeno arrestato sarà rilasciato | : La polizia ha verificato l'alibi del cittadino di origine ucraina, senza fissa dimora, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Viktoria Marinova. La reporter è stata violentata e uccisa il 6 ...

In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota Giornalista investigativa - Viktoria Marinova : Sabato è stato trovato in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria, il corpo di Viktoria Marinova, nota giornalista investigativa della televisione bulgara. Marinova, 30 anni, è stata stuprata e poi uccisa con un colpo alla testa: The post In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa, Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

Bulgaria sotto choc : Giornalista tv stuprata e uccisa in un parco : Una giornalista bulgara è stata stuprata e uccisa a Ruse, nel nord della Bulgaria. Il suo corpo è stato rinvenuto in un parco, dove era solita correre. La vittima, Viktoria Marinova, aveva 30 anni e faceva la presentatrice in una trasmissione di attualità.A dare la notizia della sua uccisione è stato il procuratore regionale di Ruse, Georgy Georgiev, che ha spiegato come la morte sia stata provocata da colpi alla testa e da soffocamento. Dunque, ...

Giornalista stuprata e uccisa in un parco in Bulgaria : La Giornalista bulgara Viktoria Marinova, reporter e responsabile amministrativo del canale televisivo privato Tvn di Russe, nel nord della Bulgaria, è stata violentata e poi uccisa in un parco alla periferia della città dove la donna faceva jogging.La notizia dell'assassinio della Giornalista trentenne, avvenuto ieri, è stata diffusa oggi dai media bulgari provocando reazioni di sdegno e condanna da parte delle ...

