Giorgia reinterpreta Jovanotti nel nuovo singolo “Le tasche piene di sassi”

domanipress

: Giorgia che reinterpreta 'Le tasche piene di sassi' di @lorenzojova già è bellissima l'originale figuriamoci questa… - riccardo_fed : Giorgia che reinterpreta 'Le tasche piene di sassi' di @lorenzojova già è bellissima l'originale figuriamoci questa… - giorgiafans : #POPHEART è il disco del cuore di GIORGIA. l'Artista reinterpreta alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) In attesa del grande ritorno dicon ilalbum “POP HEART”, esce venerdì 12 ottobre il primoestratto “Ledi. “Lediè una delle canzoni più intense della carriera di Lorenzo “” Cherubini, interprete e co-scrittore del brano, uscito nel 2011. L’emozionante racconto di un momento intimo e profondo della vita di, ma anche dell’esistenza di ognuno di noi, pura poesia in musica, chehato con rispetto ed intensità. Ilarrangiamento – a cura di Michele Canova, proprio come il brano autentico – è caratterizzato da una nuova ritmica, che rispetta la prima versione aggiungendo sfumature originali., con la sua voce unica, regala una meravigliosa, nuova interpretazione di un brano indimenticabile, già entrato nel cuore di molti. “POP HEART”, in uscita venerdì 16 novembre per Sony ...