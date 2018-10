Giochi giovanili | canottaggio | oro azzurro nel due senza

Beach Volley : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Vela – Youth Olympic Games : 5 atleti italiani ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires : Youth Olympic Games: al via a Buenos Aires i Giochi Olimpici giovanili. 5 atleti a rappresentare l’Italia della Vela Gli Youth Olympic Games (YOG) sono l’evento sportivo per eccellenza rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Sono un evento unico nel loro genere, in quanto fondati su un Programma Culturale e di Istruzione (CEP) basato su cinque temi fondamentali per la crescita valoriale dei ragazzi: ...