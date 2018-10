Giochi 2026 - Sala "creano economia" : Le Olimpiadi vengono fatte non solo per prestigio ma anche per creare economia. Ma noi intanto andiamo avanti ed è molto positivo che Lombardia e Veneto siano totalmente allineate da questo punto di ...

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...

Giochi 2026 - Cio : sì a candidatura Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma - : Via libera del Comitato olimpico alle tre città, possibili città organizzatrici delle Olimpiadi invernali

Giochi Olimpici 2026 - approvata la candidatura di Milano-Cortina. Assegnazione a giugno 2019 a Losanna : ... dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche sfruttare la forza economica e la prosperità ...

Giochi 2026 - sì del Cio a Milano-Cortina : 20.42 La sessione del Cio, svoltasi a Buenos Aires, ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici dei Giochi olimpici invernali del 2026. Sarà invece Losanna ad ospitare la sessione 2019 del Cio, inizialmente prevista a Milano a settembre,nel corso della quale sarà annunciata la sede dei Giochi 2026. Anticipata anche la data dell'evento, che si terrà a fine giugno 2019. Cambio sede ...

Olimpiadi 2026 - spostata a Losanna la Sessione del Cio in cui verrà annunciata la sede dei Giochi : La carta olimpica vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi, dunque la sede dell’incontro è stata trasferita da Milano a Losanna Sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires. Sarà ...

Giochi 2026 - al Cio piace Milano-Cortina : ANSA, - BUENOS AIRES, 8 OTT - Una volta che la Sessione del Cio avrà ufficialmente confermato, domani a Buenos Aires, che una delle sedi in corsa per organizzare i Giochi invernali 2026 è Milano-...

Giochi 2026 : Erzurum fuori da candidate : ANSA, - BUENOS AIRES, 4 OTT - La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle città candidate ad organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del ...

Olimpiade - Milano-Cortina per il 2026 : la sfida ai Giochi è partita : La corsa è di Milano-Cortina 2026 è lanciata. A Palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto che guarda il Canal Grande, i sindaci Giuseppe Sala e Giampiero De Franceschi e i presidenti di Lombardia e ...

Giochi 2026 : Zaia - non litigheremo : Cortina è l'hub degli sport invernali più grande d'Europa, e non dimentichiamo che il turismo, con 17 miliardi di fatturato, è la più grande impresa in Veneto". Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

Giochi 2026 - Sala 'lavoriamo al dossier' : ... siamo tutti alleati, vado lì con un approccio semplice: abbiamo avuto tempo per discutere, adesso è finito, bisogna andare avanti perché il mondo e il Cio non aspettano noi e dobbiamo preparare un ...

Giochi 2026 : Zaia - porta aperta a Torino : ANSA, - VENEZIA, 2 OTT - Per la candidatura alle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina il 'dado è tratto', ma c'è chi auspica ancora, come il presidente del Veneto Luca Zaia, il ripensamento di Torino. "...

Giochi 2026 - Sala "finito tempo parole" : ANSA, - MILANO, 2 OTT - "Io non voglio alimentare la polemica, per me il tempo delle parole è finito, ora è il tempo dei fatti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala alla richiesta di una replica ...