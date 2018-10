GF Vip | Enrico Silvestrin | Eleonora Giorgi ha paura e Merola lo querela

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin attacca la produzione : “Non puoi farmi questo - mi tiro fuori!” : La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è stata ricca di contenuti. Le emozioni contrastanti di Francesco Monte, il passato di Silvia Provvedi, lo scontro tra Valerio Merola, Maurizio Battista e Enrico Silvestrin, l’eliminazione dell’ex conduttore e le temutissime nomination. Una puntata ricca di spunti, che sicuramente riaprirà molte piaghe durante la settimana. Già ieri sera, Enrico Silvestrin era molto arrabbiato con la ...

Grande Fratello Vip - 3^ puntata : fuori Merola. Al televoto Enrico - Eleonora e Ivan : Oggi, 8 ottobre andra' in onda la terza puntata [VIDEO] del Grande Fratello Vip 2018, e qui su Blesting News si rinnova l'appuntamento come ogni lunedì sera con la diretta live, per re ed informare in tempo reale su tutto ciò che succede in studio e sopratutto all'interno della Casa più spiata d'Italia. Anticipazioni puntata dell'8 ottobre A partire dalle 21:30, in diretta su Canale 5, Ilary Blasi presentera' il terzo appuntamento della terza ...

GF Vip 3 nomination : al televoto Giorgi - Enrico e Ivan | 8 ottobre : GF Vip 3 nomination terza puntata, 8 ottobre – Un appuntamento carico di emozioni per il reality di Canale 5 e per i suoi concorrenti. Fra liti, presunte uscite e pianti, la Casa ha vissuto momenti piuttosto forti. Le nomination del GF Vip 3 riportano tutti all’ordine: al televoto Eleonora Giorgi (7), Enrico Silvestrin (6) e Ivan Cattaneo (2). GF Vip 3 nomination terza puntata, segrete e palesi I concorrenti dovranno pescare una ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin rischia la bestemmia : poi ha un'idea e si corregge : di Silvia Natella Enrico Silvestrin sa bene che al Grande Fratello Vip le bestemmie si pagano. Ai telespettatori del reality non è sfuggito che ha rischiato l'espulsione dalla casa e si è salvato in ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo - Walter Nudo e Francesco Monte in pole position. Il favorito degli scommettitori di Sisal Matchpoint è Enrico Silvestrin : Tra nomination, prime eliminazioni e new entry, sta per cominciare la terza settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i Vip nominati della terza puntata- Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander – a rischiare di più la porta rossa è l’ex velino Fongaro, il più lontano dalla vittoria a quota 20.00. Ma la vera novità è stata l’ingresso nella casa di Lory del Santo che, nella scorsa puntata, ha ...

Enrico Silvestrin ha bestemmiato?/ Video : "Come Cr..istina d'Avena ragioni?" (Grande Fratello Vip 2018) : Enrico Silvestrin, l'ex Vj è stato travolto dalle critiche degli altri inquilini della casa e dalla crisi alla bestemmia il passo è stato breve. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Enrico Silvestrin litiga con Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3: Enrico Silvestrin contro Eleonora Giorgi La reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip nella parte agiata della casa ha iniziato a scricchiolare. In queste ore sono venuti a galla i primi contrasti tra il gruppo dei cavernicoli e quello dei casalinghi. Eleonora Giorgi e Enrico Silvestrin hanno litigato a causa della gestione dei compiti all’interno del reality e in particolare della spesa. Andrea Mainardi, in ...

Enrico Silvestrin bestemmia al GF Vip ma si corregge (VIDEO) : Grande Fratello Vip: Enrico Silvestrin ha bestemmiato? Nuovo caso bestemmia al Grande Fratello Vip? Dopo le presunte imprecazioni di Fabio Basile e Giulia Provvedi, gemella di Silvia de Le Donatella, tanto discusse nei giorni scorsi sui social, stavolta sembra essere stata pronunciata da Enrico Silvestrin. L’ex volto di Mtv rischierebbe la squalifica anche se si è ripreso e corretto in tempo. Enrico Silvestrin ha bestemmiato? Chiaccherando ...

GF Vip choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Il crollo di Enrico Silvestrin : lacrime amare - ma per chi? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Enrico Silvestrin omofobo?/ Il web difende l'ex vj - Barbara D'Urso vs Ilary Blasi (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:36:00 GMT)

ENRICO SILVESTRIN OMOFOBO?/ Barbara D'Urso lancia una frecciatina a Blasi e Signorini (Grande Fratello Vip 3) : ENRICO SILVESTRIN, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:24:00 GMT)

GF Vip 3 - Enrico Silvestrin contro Merola : “È il male” : Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo contro Merola Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 3, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo? Enrico Silvestrin è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi omofobe. Frasi per cui lo stesso inquilino della casa più spiata dagli italiani si è scusato diverse volte, affermando senza tanti giri di parole di non avere assolutamente nulla contro i ...