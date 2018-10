GF VIP | dopo un “particolare” comunicato | Francesco Monte in piena notte svela alcuni

Stefano Bettarini dopo Temptation Island VIP : ‘C’è mancato poco che perdessi Nicoletta Larini’ : “C’è mancato poco che perdessi la persona che amo“: parole e musica di Stefano Bettarini, che ha voluto commentare il suo percorso a Temptation Island VIP. Un percorso che ha condiviso con la compagna, appunto, Nicoletta Larini, che ha sofferto nel corso della trasmissione: “Non sono pentito ma dispiaciuto”, ha detto l’ex calciatore. “Ero sicuro di saper gestire tutto e invece…” ha proseguito ...

'Corona vergognati' - Aida Nizar stende Fabrizio Corona dopo le immagini andate in onda al GFVIP : FUNWEEK.IT - dopo aver visto la puntata del GFVip e Silvia Provvedi in lacrime, Aida Nizar ha perso completamente il controllo su Instagram: l'ex concorrente del reality se l'è presa...

Nicoletta Larini cercata da un tentatore dopo Temptation Island VIP : Temptation Island Vip: Nicoletta Larini corteggiata da un tentatore Nicoletta Larini ha rotto il silenzio dopo Temptation Island Vip, rivelando dettagli rimasti nascosti alle telecamere. La compagna di Stefano Bettarini ha ammesso di essere stata contattata da un single del villaggio dopo il reality. Sulle pagine del settimanale Chi la 24enne ha raccontato che Andrea Tacconi le avrebbe scritto. Un tentativo di corteggiamento forse che sarebbe ...

Nicoletta Larini contro Alessandra e Ursula dopo Temptation Island VIP : la frecciatina : Nicoletta Larini lancia alcune frecciatine ad Alessandra Sgolastra e Ursula Bennardo: antipatie e dissapori a Temptation Island Vip Non solo amicizie ma anche antipatie e dissapori pare abbiano contraddistinto quest’anno l’esperienza delle fidanzate a Temptation Island Vip. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a portare a galla tutto ciò, oggi, è stata Nicoletta Larini. La fidanzata […] L'articolo Nicoletta Larini contro Alessandra ...

Stefano Bettarini : perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation Island VIP : Stefano Bettarini dice no a matrimonio e figli con Nicoletta: c’entra la precedente relazione con Simona Ventura Il percorso fatto insieme a Temptation Island Vip è sicuramente riuscito a riavvicinare molto la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Il loro legame, come i diretti interessati hanno più volte dichiarato, è oggi più forte […] L'articolo Stefano Bettarini: perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation ...

Simona Ventura si é lasciata dopo Temptation Island VIP? La smentita : Temptation Island Vip, Simona Ventura e Geró insieme: la FOTO Durante la giornata di ieri e a ridosso dell’ultima messa in onda di Temptation Island Vip era circolata in rete la notizia sulla fine della relazione tra Simona Ventura e il suo fidanzato Geró Carraro. La news shock era stata anticipata dal settimanale Chi, il quale tra le pagine del nuovo numero in uscita oggi in tutte le edicole aveva sentenziato: “Nonostante le ...

Anticipazioni Temptation Island VIP - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andrà in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality show delle tentazioni, durante la quale verrà fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova il ...

SIMONA VENTURA / Dopo il successo pensa alla seconda edizione : scommessa vinta! (Temptation Island VIP) : SIMONA VENTURA, la conduttrice segna la sua definitiva rinascita ed è lei la vera e propria vincitrice del reality show. Il passato negativo ormai alle spalle. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:20:00 GMT)

Nilufar e Giordano più felici che mai dopo Temptation Island VIP : Temptation Island Vip: Nilufar e Giordano sempre più uniti Nilufar e Giordano hanno ufficialmente abbandonato Temptation Island Vip la scorsa settimana, durante la penultima puntata del programma condotto da Simona Ventura. In molti si sono chiesti come mai, nonostante i due siano usciti insieme dalla trasmissione, non sono ancora stati avvistati insieme o come mai non abbiamo postato sui social uno scatto che li ritragga insieme. In molti ...

POMERIGGIO 5/ La frecciatina ad Alfonso Signorini? Ecco i commenti dopo il Grande Fratello VIP : POMERIGGIO 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Grande Fratello VIP : Fabrizio Corona - scrive un criptico messaggio dopo aver visto ciò che ha detto l’ex Silvia Provvedi. Leggi le sue parole : Fabrizio Corona ieri è stato uno dei (pochi) ad aver visto il Grande Fratello Vip e – in merito a ciò L'articolo Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona, scrive un criptico messaggio dopo aver visto ciò che ha detto l’ex Silvia Provvedi. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi in lacrime/ Il rapporto dei genitori dopo il divorzio : “C’è disprezzo!” (Grande Fratello VIP) : Giulia Salemi, il pubblico fa il conto alla rovescia per capire quando scoppierà l'amore con Francesco Monte. Tra i due è sicuramente già scoppieto un feeling. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Grande Fratello VIP - la reazione di Fabrizio Corona dopo le accuse di Silvia Provvedi : Fabrizio Corona, dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip in cui Silvia Provvedi ha parlato di lui, pubblica una serie di Instagram Stories in cui fa chiaro riferimento al reality Fabrizio Corona fa parlare si sé anche al Grande Fratello Vip. Nel cast della terza edizione del reality c’è anche l’ex fidanzata dell’ex re dei paparazzi Silvia Provvedi, che ieri ha parlato di lui e della loro travagliata storia ormai ...

Corona furioso dopo la puntata del GF VIP : “Mi sono scattati strani impulsi” : Corona furioso sui social dopo la terza puntata del GF Vip: le sue parole dopo lo sfogo di Silvia Provvedi Fabrizio Corona, dopo la terza puntata del Grande Fratello Vip, si mostra su Instagram abbastanza infastidito. L’ex re dei paparazzi appare furioso per quanto accaduto durante la diretta della prima serata. Facendo il punto della […] L'articolo Corona furioso dopo la puntata del GF Vip: “Mi sono scattati strani ...