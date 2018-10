Genova | il comitato degli sfollati contro il decreto del governo | ' Sì ad Autostrade per

Genova - il comitato degli sfollati : Il governo sbaglia - anche Autostrade per rifare il ponte : E sul decreto ribadiscono che non sono presenti 'Le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze, rischiamo di star fuori casa per anni'. Sul luogo del crollo oggi la visita della nazionale di ...

"Coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". La posizione del comitato sfollati di Genova : "Per noi coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". Lo ha detto il portavoce del comitato sfollati di via Porro, Franco Ravera, ospite di Non Stop News, la trasmissione di informazione quotidiana su Rtl 102.5.Tra l'altro, Ravera ha detto di credere che "ci sia uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova".Per quanto riguarda il decreto, dentro "non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli ...

Congelati i contributi per gli sfollati di Genova. Il comitato : "Temiamo siano a rischio gli indennizzi sulle case" : Congelata, per il momento, la seconda tranche dei contributi per gli sfollati di Genova. Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa proprio sull'erogazione di queste risorse. Luca Fava, uno dei rappresentanti del comitato delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi, spiega: "Lo abbiamo saputo dopo un incontro con il Comune. Dopo il decreto, che ...

Genova - presidente comitato sfollati : 'Abbiamo chiesto a Toninelli impegni concreti' : Parla Franco Ravera dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture: 'Gli abbiamo chiesto impegni concreti'

Crollo ponte Genova - dal comitato tecnico ok al progetto di Autostrade : “Ma il metodo era fallace” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha revocato l'incarico dell'architetto Roberto Ferrazza come numero uno della commissione d'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi di Genova, da cui anche l'ingegnere Brencich ha rassegnato le dimissioni. I due qualche tempo fa avevano dato l'ok al progetto di Autostrade di messa in sicurezza del viadotto anche se "presentava elementi discutibili relativi alla resistenza del calcestruzzo".Continua a ...