Genova | Cantone | Ok speditezza ma senza regole chiare rischio ricorsi

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Decreto Genova alla Camera. Cantone : : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti riunite in sede congiunta è il presidente di Anac, Raffaele Cantone. A seguire verrà audito il governatore Toti

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : "verso l'abbattimento"/ Ultime notizie - Cantone : "fuga Stato da controlli" : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: 'è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Cantone, 'Stato non fugga da controlli'.

Genova - Cantone : anche Stato responsabile : 9.10 "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in una inammissibile fuga dalle responsabilità". Così il presidente Anac, Cantone, parla del crollo del Ponte Morandi in un'intervista alla Stampa. Chi doveva intervenire per evitare il disastro? "Gran parte dei poteri è stata delegata al concessionario, ma non vuol dire che l'autorità pubblica può disinteressarsi dei controlli ...

Raffaele Cantone : "Anche lo Stato è responsabile per il crollo del ponte a Genova" : "Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a tirare in ballo le responsabilità dello Stato in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. In un'intervista a La Stampa, Cantone aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è ...