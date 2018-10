Genoa | Preziosi | Ballardini? La classifica non conta | la squadra era messa male

Genoa - Preziosi spiega : “ecco perchè ho cacciato Ballardini e cosa ho chiesto a Juric” : Genoa, Preziosi ha spiegato quanto accaduto in queste calde ore in casa rossoblù: dall’esonero di Ballardini all’arrivo di Juric Genoa, il presidente Preziosi ha spiegato i motivi dell’esonero di Ballardini, che ha portato Juric nuovamente sulla panchina del Grifone. “Il suo calcio non mi dava certezze, la fase difensiva era inquietante. Ho speso soldi per giocare col 3-5-2, non potevo continuare a discutere con ...

Genoa - Preziosi insiste : 'Ballardini? Ho speso 50 milioni - mi sono stancato' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport afferma: 'Questione di convinzione; anche vincendo il Genoa sarebbe rimasto poco solido; abbiamo sofferto anche quando abbiamo vinto. Ballardini non mi ...

Genoa - Preziosi : 'Ballardini esonerato tredici volte in quattordici stagioni - è scarso' : Non mi fa piacere cacciarlo ma non posso continuare con chi offre certi spettacoli. Ci ho parlato per un'ora e mezza ma non mi ha fornito le risposte che mi aspettavo. E' scarso'.

Ballardini esonerato : Genoa - Juric nuovo allenatore/ Ultime notizie - Preziosi tuona sull'ex : "E' scarso" : Genoa, Ballardini esonerato: torna Juric. Svolta dopo la sconfitta contro il Parma: il presidente Enrico Preziosi aveva contattato anche Davide Nicola. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:52:00 GMT)

Genoa - Preziosi : 'Ballardini è scarso - non sa mettere i giocatori in campo' : Preziosi a ruota libera: "Non mi fa piacere mandarlo via, ma non posso continuare ad assistere a spettacoli del genere. Ci ho parlato per un'ora e mezza ma non mi ha fornito le risposte che mi ...

Genoa - Preziosi : “Ballardini è scarso. Il curriculum parla per lui! : Intervistato dal sito del “Corriere della Sera”, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni motivando l’esonero di Davide Ballardini e l’ingaggio al suo posto di Ivan Juric: “Il curriculum parla per lui. In 14 campionati ha collezionato 13 esoneri! Solo con la Sambenedettese in C aveva completato il campionato. L’anno scorso aveva maturato […] L'articolo Genoa, Preziosi: ...

Genoa - Preziosi fa fuori Ballardini : c'è di mezzo un giocatore della Juve : Come racconta La Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha esonerato Ballardini anche per l'utilizzo poco congeniale di diversi nuovi acquisti. Su tutti, Andrea Favilli pagato 5 milioni dalla Juventus e con ...

Genoa - clamorosa decisione di Preziosi : esonerato Ballardini - si profila un ritorno : Dopo l’esonero di D’Anna, primo allenatore della Serie A 2018-19 ad essere sollevato dall’incarico, oggi, per la verità un po’ a sorpresa, è saltata la seconda panchina del massimo campionato italiano. Si tratta di Davide Ballardini del Genoa, che il presidente Preziosi ha deciso di esonerare dopo la pesante sconfitta interna di domenica contro un Parma decisamente rimaneggiato. Nonostante i 12 punti in 7 partite e ...

Genoa : esonerato Ballardini - al suo posto Preziosi richiama Juric : Non è soltanto la giornata del Chievo e dell'esonero ufficiale di Lorenzo D'Anna. Salta in Serie A anche la panchina del Genoa che, come riferisce Sky Sport , ha deciso di dare il benservito a Davide Ballardini dopo la sconfitta interna contro il Parma di domenica scorsa. Al suo posto, è pronto a tornare Ivan Juric , che era stato a sua volta ...

Il Genoa fissa il prezzo per Piatek : ecco la richiesta del patron Preziosi : Il Genoa ci ha visto giusto in merito al centravanti polacco Piatek, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A: le big europee lo tengono già d’occhio Il Genoa si gode la sua stella. Krystof Piatek sta impressionando tutti con la sua partenza sprint nel campionato italiano, il polacco a segno in tutte le 7 gare di questo pazzesco inizio di stagione. Tutto lo scalpore creatosi attorno al calciatore del Genoa, ha fatto ...

Genoa - ultimatum di Preziosi a Ballardini : già pronti i sostituti - ecco la decisione del presidente : Genoa, Preziosi dà un ultimatum a Ballardini in vista delle prossime partite che il Grifone giocherà dopo la sosta per le Nazionali Genoa, ultimatum di Preziosi a Ballardini. Fiducia sì ma a scadenza. Il patron del Grifone ha deciso di non cambiare rotta tecnica in questo momento, com’era più che preventivabile, ma ha dato una scadenza al lavoro di Ballardini. Preziosi vuole risposte tangibili entro due partite, secondo la Gazzetta ...

Genoa - Preziosi : “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una follia” : E’passato poco più di un mese dall’inizio del campionato, ma Piatek ha già fatto innamorare tutti attirando su di se gli occhi delle big europee. L’attaccante del Genoa sembra voler distruggere tutti i record e il presidente Preziosi, almeno per il momento, non sembra voler lasciarlo scappare. Il numero uno dei grifoni ha rilasciato alcune […] L'articolo Genoa, Preziosi: “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una ...

Genoa - Piatek preso d’assalto : il patron Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek fa gola a diversi club del campionato italiano e non solo, il patron del club Preziosi si frega le mani Il Genoa si gode il suo bomber Piatek. Con 8 gol in 7 giornate, il centravanti del Grifone è ampiamente al comando della classifica marcatori di Serie A, mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Piatek non sta passando inosservato dunque e diversi club blasonati gli hanno messo gli occhi addosso. Preziosi però, rivela ...

Genoa - Preziosi blinda Piatek : ... 'Parliamo di un calcio di quasi 30 anni fa - ha detto Preziosi alla Gazzetta dello Sport - diverso in tutti i suoi aspetti. I tempi sono cambiati, Forse con investimenti sostenuti ora pure noi ...