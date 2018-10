Genoa | Perinetti | ' Ballardini? Vogliamo crescere in maniera diversa'

Genoa - il ds Perinetti : “Ronaldo è già storia - Piatek la sta facendo” : Il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha commentato l’inizio col botto del centravanti Piatek, a quota 7 gol in 3 presenze ufficiali (due in campionato contro Empoli e Sassuolo, una in Coppa Italia contro il Lecce): “È un attaccante, sta segnando e questo significa che sa fare bene il suo mestiere. Ronaldo è la storia, Piatek la sta costruendo. È deciso, determinato e spietato e rappresenta la grande intuizione di ...