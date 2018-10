Genoa | Juric ' Non sono qui per prendermi rivincite'

Genoa - Juric si ripresenta in conferenza : “Contento di tornare - squadra costruita per il 3-5-2” : Dopo l’esonero di Ballardini, Enrico Preziosi ha deciso di richiamare Ivan Juric sulla panchina del suo Genoa. Per il croato si tratta della quarta esperienza al Grifone, la terza da allenatore oltre quella da calciatore: “Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto. C’è solo voglia di lavorare e fare bene. Voglio essere sereno e fare il meglio possibile. Non ho fatto bene ...

Genoa - Preziosi spiega : “ecco perchè ho cacciato Ballardini e cosa ho chiesto a Juric” : Genoa, Preziosi ha spiegato quanto accaduto in queste calde ore in casa rossoblù: dall’esonero di Ballardini all’arrivo di Juric Genoa, il presidente Preziosi ha spiegato i motivi dell’esonero di Ballardini, che ha portato Juric nuovamente sulla panchina del Grifone. “Il suo calcio non mi dava certezze, la fase difensiva era inquietante. Ho speso soldi per giocare col 3-5-2, non potevo continuare a discutere con ...

