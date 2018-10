Genoa | è un Piatek da record Ora vale 40 milioni

Il Genoa fissa il prezzo per Piatek : ecco la richiesta del patron Preziosi : Il Genoa ci ha visto giusto in merito al centravanti polacco Piatek, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A: le big europee lo tengono già d’occhio Il Genoa si gode la sua stella. Krystof Piatek sta impressionando tutti con la sua partenza sprint nel campionato italiano, il polacco a segno in tutte le 7 gare di questo pazzesco inizio di stagione. Tutto lo scalpore creatosi attorno al calciatore del Genoa, ha fatto ...

Serie A - Genoa-Parma 1-3 : Siligardi e Rigoni ribaltano il vantaggio di Piatek. Ducali al settimo posto : Il Parma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. I Ducali si sono imposti a Marassi e hanno così conquistato la quarta vittoria in campionato salendo momentaneamente al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, superando proprio i rossoblù di appena una lunghezza. I padroni di casa avevano sboccato il risultato al 6′ con il solito gol di Piatek che ha incornato alla perfezione ...

Genoa - Piatek come Batistuta : l’incredibile record “pareggiato” : Piatek come Batistuta, il calciatore del Genoa ha trovato la rete anche oggi andando a piazzare un record davvero grandioso Piatek come Batistuta, il bomber polacco del Genoa è riuscito a pareggiare il singolare record che era sino a ieri di “proprietà” dell’argentino. Piatek oggi contro il Parma è infatti andato ancora una volta in rete, segnando dunque in 7 partite consecutive in Serie A, come detto solo Batistuta prima ...

Calciomercato Genoa - Piatek apre alla cessione! : Calciomercato Genoa – L’attaccante Paitek è sicuramente un grande protagonista del campionato di Serie A, il polacco è finito nel mirino dei maggiori club in Italia ed all’estero, il calciatore apre ad una possibile cessione, ecco l’intervista a DAZN: “il record di Batistuta? Sarà difficile raggiungere il suo record e segnare nei primi undici match. Nelle prossime partite avrò di fronte squadre come Juve e ...

Genoa - Piatek : “Obiettivo 38 gol stagionali. Futuro? Non so dove sarò tra sei mesi” : Genoa Piatek FUTURO / Krzysztof Piatek vuole continuare a stupire tutti. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante del Genoa ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Il primo è quello di provare a eguagliare Gabriel Batistuta, a segno per undici giornate consecutive nella stagione 1994/95: “Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi […] L'articolo Genoa, Piatek: “Obiettivo ...