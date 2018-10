Gara finale in Italia | anche così dall' Euro si arriva alla Lira L' editoriale

MotoGP Thailandia - Rossi : "Finalmente una Gara decente - ma che fatica nel finale..." : Il Dottore non si fa troppe illusioni in vista del finale di stagione: "Vedremo se è stata solo questione di pista"

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY Gara live : via a Suzuka! Hamilton-Vettel - sfida “finale”? : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:41:00 GMT)

Italian Softball Series : la pioggia interrompe Gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

GP3 Sochi - Beckmann su Mawson nel finale di Gara2 : Partenza della gara sprint di Gp3 a Sochi con il mucchione alla prima curva che modifica sensibilmente l'ordine al via. Mawson parte dalla pole e va subito al comando. Pulcini, vincitore ieri, partito ...

DIRETTA / Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 Gara in linea donne streaming video tv : verso il gran finale : DIRETTA Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 gara in linea donne streaming video e tv: percorso, orari della gara iridata e azzurre (oggi sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Judo - Mondiali 2018 : Giappone superstar - oro anche nella Gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale : Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, ...

Diretta / Fiorentina Spal (risultato finale 3-0) streaming video e tv : Gara a senso unico : Diretta Fiorentina Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Bake Off Italia 2018 - Ed.6/ Anticipazioni e video : la Gara - i concorrenti e il prestigioso premio finale : Benedetta Parodi torna al timone di Bake Off Italia 2018 al fianco di Damiano Carrara e gli storici giudici ma con una location diversa. Ecco i possibili concorrenti e tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:23:00 GMT)

DIRETTA / Italia Rep. Ceca (risultato finale 80-87) streaming video e tv : fine Gara! (basket - Supercup 2018) : DIRETTA Italia Repubblica Ceca, streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Supercup 2018, torneo di basket che la nostra nazionale gioca ad Amburgo tra oggi e domani(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:21:00 GMT)

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare Gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma nella Gara d’apertura della serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro anche nella Gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...

MotoGp - Gara annullata : salta GP Gran Bretagna/ Verrà recuperata? La decisione finale : MotoGp, gara annullata: salta GP Gran Bretagna. Verrà recuperata? La decisione finale dopo la prima ipotesi di un rinvio a domani che ha scatenato reazioni divergenti. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Canta il Polifonico - via alla Gara e gran finale con la Tosca all'Anfiteatro : I biglietti saranno disponibili da due ore prima dell'inizio degli spettacoli alla biglietteria dell'anfiteatro, .