Galaxy S9 con Android Pie avrà le ottimizzazioni di scena come su Note 9

Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ riceveranno la funzione di ottimizzazione delle scene vista a bordo di Galaxy Note 9 con l'arrivo di Android 9 Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Riemergono vecchi problemi con lo schermo dei Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli e come affrontarli : Stanno tornando attuali alcuni vecchi problemi riguardanti il Samsung Galaxy S8, almeno in riferimento al suo display. come vi abbiamo anticipato in estate, infatti, si poteva facilmente prevedere che lo smartphone Android avrebbe iniziato a creare disagi per il pubblico per quanto concerne il cosiddetto effetto burn-in e alla fine così è stato. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, sia sulla reale natura dell'anomalia, sia sul ...

Samsung Galaxy F : confermato lo smartphone pieghevole : È da tempo ormai immemore che stiamo aspettando l’annuncio da parte si Samsung del primo smartphone pieghevole al mondo, o per meglio dire il primo display pieghevole. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito all’uscita di leggi di più...

Riscatto per il Samsung Galaxy S10 con l’IA : unità neurale per non essere da meno di Huawei : Il Samsung Galaxy S10 sarebbe pronto a fare il grande passo verso l'IA con un la sua NPU dedicata, ossia con un processore complementare dedicato proprio agli algoritmi legati all'intelligenza artificiale e pure all'automazione. Sarebbe davvero ora, verrebbe da dire, visto che nel corso dell'ultimo anno altri produttori hanno già proposto device con questa tecnologia, Huawei in primis. Come sottolinea la fonte AndroidHeadlines, i motori a ...

Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone : Vodafone ha aggiornato il listino smartphone con nuovi prezzi per l’acquisto a rate del Samsung Galaxy Note 9 e di LG K9. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Samsung presenta Galaxy Home - lo speaker con Bixby : Samsung ha annunciato il suo primo speaker smart con a bordo l’assistente vocale della casa coreana Bixby, il Samsung Galaxy Home. Lo speaker andrà a competere direttamente con dispositivi come HomePod di Apple e i leggi di più...

Migliori giocatori Fortnite con Samsung Galaxy Note 9 in regalo - iniziativa da urlo : I più accaniti fan di Fornite sono avvisati: più di qualche bravo collega è stato omaggiato di un Samsung Galaxy Note 9 come regalo in questi giorni. Solo per aver giocato il proprio titolo preferito, naturalmente mostrandosi ben capace di affrontare gli obiettivi del game, l’attuale ammiraglia phablet e anche qualcos’altro è stato direttamente recapitato a casa, con somma sorpresa dei fortunati clienti. Non è un mistero che il ...

In palio Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP - come accaparrarselo : Davvero un'interessante occasione quella che permette di vincere un Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP. Magari non siete degli appassionati del reality show o al contrario non ne perdete una puntata: in ogni modo è giusto che i nostri lettori sappiano che votando i concorrenti di questa edizione pensata per i voltio già noti della televisione e non solo, sarà possibile (tra gli altri premi), anche accaparrarsi proprio questo ...

Galaxy S9 - S9 Plus e Galaxy Note 9 ecco il tema dark con Android Pie 9.0 : il video : Secondo quanto individuato sulla versione Beta di Android Pie per Galaxy S9, Samsung dovrebbe introdurre un tema dark nativo con l’interfaccia Experience 10.Sembra che Samsung con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 abbia in serbo di inserire all’interno dell’interfaccia un nuovo tema dark nativo.La notizia è trapelata grazie al lavoro dei membri del forum XDA Developers che grazie ad una rom beta di Android Pie 9.0 ...

Sorpresona con il Samsung Galaxy S7 e i problemi Instagram : fine del calvario oggi 5 ottobre : Da poco meno di un mese non vi parlo dei grossi problemi relativi al Samsung Galaxy S7 e al Galaxy S7 Edge per quanto riguarda i problemi riscontrati con il caricamento delle storie Instagram. Fondamentalmente perché in questo periodo la versione del produttore non è mai cambiata, scaricando le colpe allo sviluppo dell'app piuttosto che ad anomalie dovute ai due smartphone che in estate hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android Oreo. Da quel ...

Samsung Galaxy S10 : ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe vantare sul retro ben tre sensori e nelle scorse ore Slashleaks ha svelato quella che dovrebbe la configurazione adottata dal produttore L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : 200€ di sconto con il cashback di Samsung : In questi giorni, si fanno sempre più frequenti delle vere e proprie truffe (come ad esempio quella che sta dilagando su Facebook che promette il Galaxy S9 al costo di solo 1 euro) ma grazie a una nuova promozione indetta ufficialmente da Samsung, vi sarà alleggerito il prezzo fino a 200€ per i suoi dispositivi di punta come il Galaxy S9 e S9 Plus e il Galaxy Note 9.Dunque, se siamo intenzionati all’acquisto di uno di questi nuovi ...

Un passo in meno verso Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 con attivazione modalità notte : Sembra proprio che il percorso che porta ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 sia nettamente in discesa. La lavorazione del major update continuerebbe a gonfie vele: ne è testimonianza una nuova build appena scovata dal sito SamMobile e che pone l'attenzione anche sulla tanto attesa modalità notte a bordo del device. Non è la prima volta che parliamo oltre che di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 anche della Samsung Experience 10. Proprio ...