Galaxy Note 10 | Samsung è pronta ad eliminare il jack audio

Senza jack da 3.5mm i Samsung Galaxy S11 e Note 10 : pronti ai saluti finali? : I futuri Samsung Galaxy S11 e Note 10 potrebbero non avere l'ingresso per il jack delle cuffie da 3.5mm, almeno questa è la possibilità che il produttore asiatico starebbe prendendo in considerazione. Stando a quanto riportato da Ice universe (che ha a propria volta ripreso l'indiscrezione dalla fonte koreana 'EtNews'), potremmo assistere a questo scenario inaspettato il prossimo anno, per i device successivi ai Galaxy S10 (che dovrebbero essere ...

Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ riceveranno la funzione di ottimizzazione delle scene vista a bordo di Galaxy Note 9 con l'arrivo di Android 9 Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

In preparazione il Samsung Galaxy Note 9 ad Android Pie : tonalità scure e dettagli (FOTO) : Ecco arrivato anche per il Samsung Galaxy Note 9 (di cui proprio ieri vi avevamo raccontato dell'ormai prossima disponibilità della nuova colorazione 'Cloud Silver', anche se presso alcuni mercati selezionati non ancora divulgati dall'azienda sudcoreana) il momento di inizio sviluppo dei primi firmware basati su Android 9.0 Pie, dopo circa 45 giorni dall'avvio dei lavori per i Galaxy S9. La patch di sicurezza e la date build risalgono entrambe ...

Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9 - solo per Snapdragon : È apparsa in rete una versione di pre rilascio della Samsung Experience 10 per Samsung Galaxy Note 9, basata quindi su Android 9 Pie L'articolo Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9, solo per Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : differenza autonomia batteria : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 ha una batteria più potente e hardware diverso rispetto al Galaxy Note 8: l’autonomia del dispositivo è migliorata rispetto al suo predecessore?L’autonomia di un dispositivo mobile è sicuramente uno dei fattori più importanti che i consumatori odierni tengono in considerazione prima di effettuare un acquisto.Infatti uno smartphone o un tablet che rimane acceso per poche ore o non riesce a garantire un ...

La Samsung Experience 10 di Galaxy Note 9 immortalata in una serie di screenshot : Ecco l'aspetto dell'attuale beta della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie per Galaxy Note 9. Scopriamo i cambiamenti radicali dal punto di vista estetico in una serie di screenshot. L'articolo La Samsung Experience 10 di Galaxy Note 9 immortalata in una serie di screenshot proviene da TuttoAndroid.

Nuova veste per il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella colorazione Cloud Silver (FOTO) : Non bastavano le quattro colorazioni in cui è già disponibile il Samsung Galaxy Note 9 (che ricordiamo essere Metallic Copper, Midnight Black, Lavender Purple ed Ocean Blue), ne serviva una quinta: Cloud Silver, che potete ammirare nell'immagine in allegato in chiusura di articolo. La Nuova opzione di colore farà capolino in alcuni mercati selezionati, anche se ancora non si sa bene quali, e quando esattamente il prodotto verrà lanciato e potrà ...

In arrivo il Samsung Galaxy Note 9 Cloud Silver e i Samsung Galaxy Buds : Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presto lanciato in un'inedita versione Cloud Silver, apparsa nelle ultime ore in alcune foto dal vivo L'articolo In arrivo il Samsung Galaxy Note 9 Cloud Silver e i Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone : Vodafone ha aggiornato il listino smartphone con nuovi prezzi per l’acquisto a rate del Samsung Galaxy Note 9 e di LG K9. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.

Migliori giocatori Fortnite con Samsung Galaxy Note 9 in regalo - iniziativa da urlo : I più accaniti fan di Fornite sono avvisati: più di qualche bravo collega è stato omaggiato di un Samsung Galaxy Note 9 come regalo in questi giorni. Solo per aver giocato il proprio titolo preferito, naturalmente mostrandosi ben capace di affrontare gli obiettivi del game, l’attuale ammiraglia phablet e anche qualcos’altro è stato direttamente recapitato a casa, con somma sorpresa dei fortunati clienti. Non è un mistero che il ...

Galaxy S9 - S9 Plus e Galaxy Note 9 ecco il tema dark con Android Pie 9.0 : il video : Secondo quanto individuato sulla versione Beta di Android Pie per Galaxy S9, Samsung dovrebbe introdurre un tema dark nativo con l’interfaccia Experience 10.Sembra che Samsung con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 abbia in serbo di inserire all’interno dell’interfaccia un nuovo tema dark nativo.La notizia è trapelata grazie al lavoro dei membri del forum XDA Developers che grazie ad una rom beta di Android Pie 9.0 ...

Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad alcuni giocatori di Fortnite : Samsung ha deciso di premiare i migliori giocatori di Fortnite inviando loro un pacco con una grande sorpresa con un Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad alcuni giocatori di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy Note 8 in Italia : prime news : Ci sono buone notizie oggi 4 ottobre per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8 qui in Italia, considerando il fatto che è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento estremamente importante per il pubblico secondo le informazioni che abbiamo raccolto per voi poco fa. Premesso che si tratta stranamente del modello brandizzato TIM, che per una volta ha avuto la possibilità di godere di una corsia preferenziale ...