Gaffe al''Eredità - 'Sulle montagne del Perù nasce...' : la figuraccia del concorrente : Di Gaffe a L'Eredità siamo stati abituati a sentirne diverse. Il povero Flavio Insinna più volte, di recente, si è ritrovato in profondo imbarazzo per alcune risposte date...

Gaffe al''Eredità - 'Sulle montagne del Perù nasce...' : la figuraccia del concorrente : Di Gaffe a L'Eredità siamo stati abituati a sentirne diverse. Il povero Flavio Insinna più volte, di recente, si è ritrovato in profondo imbarazzo per alcune risposte date dai concorrenti del quiz ...

Gaffe all’Eredità : la risposta a Flavio Insinna è da brividi : Scivoloni, Gaffe, errori. Chiamateli come volete, ma ogni giorno i quiz nostrani mettono in luce dei veri propri ”vuoti culturali” che fanno rabbrividire. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri ‘sfondoni’ che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole. È il caso l’Eredità, quiz tra più longevi della televisione ...

Ancora un'altra Gaffe all'Eredità : "Sulle montagne del Perù nasce..." : Ancora un'altra gaffe a l'Eredità. Questa volta a produrre un vero e proprio tormentone social è stato un concorrente che è scivolato sulla geografia. Dopo gli scivoloni su 'locatario' e 'pollice ...

Gaffe clamorosa a L’Eredità : Flavio Insinna senza parole : È una spifferata dell’ultima ora quella secondo cui ad Affari Tuoi, il preserale di Raiuno, non ci sarà Flavio Insinna. Dopo ben due stagioni di pausa, infatti, il programma dovrebbe tornare in onda a marzo 2019 e, stando alle voci di corridoio che circolano con insistenza e che sono riportate dal settimanale Oggi, pare che a condurlo sarà Gabriele Corsi. Il pubblico ha già avuto mondo di apprezzare il conduttore romano che è anche attore, ...

L'Eredità - l'ennesima Gaffe : "Chi paga l'affitto?" : L'Eredità non è nuova alle gaffe e alle cadute di stile. E l'ultima è arrivata ieri sera. Il protagonista - suo malgrado - è Andrea, giovane impiegato commerciale in un'azienda di sanitari. Andrea si ...

L'Eredità - Flavio Insinna costretto a scusarsi dopo la Gaffe Quintana : 'Qualche sera fa...'. In ginocchio : La Rai lo ha costretto alle scuse e Flavio Insinna non si è potuto tirare indietro. dopo la prima gaffe della sua gestione a L'Eredità , il 'disastro della Quintana', il conduttore è intervenuto prima ...

Flavio Insinna - Gaffe a L'Eredità su Arezzo/ Conduttore preso di mira - paga ancora il caso Affari Tuoi? : Flavio Insinna, gaffe su Arezzo a L'Eredità: i cittadini della città toscana insorgono e il Conduttore si scusa in diretta con i telespettatori di Raiuno.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:49:00 GMT)

Flavio Insinna e la Gaffe su Arezzo - la precisazione in diretta : 'L'Eredità è fatta anche per imparare cose' : Flavio Insinna e la precisazione sulla ' Quintana '. Il conduttore dell' Eredità , prima della puntata di oggi, è intervenuto per chiarire la 'querelle' con la città di Arezzo . 'Qualche sera fa - ha ...

Gaffe di Insinna a "L'Eredità". E la Rai lo invita a scusarsi : Flavio Insinna inciampa su una Gaffe a L'Eredità. Dopo aver ricevuto pesanti critiche sul web per aver sostituito Frizzi nella conduzione del quiz show di Rai Uno, il conduttore deve fare i conti con uno scivolone durante una delle ultime puntate. Lunedì scorso una delle domande del programma riguardava alcune curiosità legate alla città di Arezzo. La concorrente ha risposto che la città toscana è famosa per la "sua quintana".Insinna ...

Flavio Insinna e la Gaffe all'Eredità - la Rai ha deciso : succederà nella prossima puntata : Flavio Insinna non ha vita facile all'Eredità . Sostituire Fabrizio Frizzi al timone del programma su Rai Uno non era impresa facile e il pubblico non dimentica gli scandali portati alla luce da ...

Flavio Insinna - Gaffe all'Eredità su Arezzo e la Rai lo costringe a chiedere scusa : Flavio Insinna non ha vita facile all'Eredità. Sostituire Fabrizio Frizzi al timone del programma su Rai Uno non era impresa facile e il pubblico non dimentica gli scandali portati alla luce da ...

Flavio Insinna si scusa all'Eredità per la Gaffe sulla Quintana di Arezzo : Flavio Insinna senza pace da quando è stato nominato successore di Fabrizio Frizzi al timone de L'Eredità. Lunedì la concorrente Silvia è stata chiamata a rispondere su una curiosità legata ad Arezzo ...

Gaffe all’Eredità. Ora ‘paga’ Flavio Insinna : cosa è costretto a fare : Il debutto di Flavio Insinna al timone de ‘L’Eredità’ si è aperto con una polemica sfociata in seguito a una Gaffe degli autori del quiz di Rai Uno che hanno considerato giusta la risposta sbagliata resa da una concorrente. “È famosa quella di Arezzo”, ha detto il conduttore – che da quest’anno occupa il posto del compianto Fabrizio Frizzi – alla concorrente Silvia; “Quintana” è stata la replica della donna, applaudita da ...