Fusione tra Giano dell' Umbria e Gualdo Cattaneo

Veneto : Anci - Fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi (2) : (AdnKronos) - “Le fusioni - afferma la Presidente Maria Rosa Pavanello - rappresentano uno strumento per poter amministrare in modo più efficace il territorio. Infatti molti Comuni di piccola e media grandezza sono oggi in difficoltà perché hanno scarse risorse che servono per far fronte alle emerge

Veneto : Anci - Fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “La fusione tra Comuni è un processo che l’Anci Veneto sostiene, da sempre, perché può rappresentare un opportunità per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non è nostra intenzione, però, influenzare il voto che ci auguriamo possa essere una bella pagina di democr

Latina : testimone di Geova operato senza trasFusione di sangue al ‘Goretti’ : Nessuna trasfusione di sangue perché testimone di Geova: il credo religioso dell’uomo e il bypass al protocollo medico non hanno impedito ai medici dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina di salvare una vita con un intervento al colon perfettamente riuscito senza emoterapia. Intervento riuscito senza trasfusione Un uomo di cui non è stato reso noto il nome, di 63 anni, residente ad Aprilia in provincia di Latina, alla fine di giugno è stato ...

Testimone di Geova rifiuta trasFusione : eseguito intervento senza sangue/ Latina - volontà paziente rispettata : Testimone di Geova rifiuta trasfusione: seguito a Latina un delicato intervento chirurgico senza sangue su paziente 63enne. Sua volontà è stata rispettata.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Fusione tra Barrick Gold e Randgold : azioni chiudono in rialzo del 5% ciascuna : ... Risolvere il problema della multa in Tanzania, dove il board della Barrick Gold non ha rispettato accordi siglati con lo stato Gestire il piú grande gruppo minerario del mondo,, presenti ormai nelle ...

Sicilia - i pedaggi servivano per pagare le cause di Autostrade - deliberata la Fusione tra Cas e Anas : Le Autostrade della Sicilia non sono mai state ammodernate, perché i soldi pagati dai Siciliani ai pedaggi sono serviti per pagare le cause scaturite a seguito delle gare di appalto. Anche per questo, ...

"A 12 anni ho contratto l'Hiv per una trasFusione di sangue infetto. Così la mia vita è cambiata" : Matt Merry era un ragazzino inglese di 12 anni affetto da emofilia. Come molti pazienti emofiliaci, aveva costante bisogno di trasfusioni di sangue. Proprio una di queste trasfusioni avrebbe per sempre cambiato la sua vita: il sangue trapiantato nel suo corpo era infatti contaminato dal virus dell'Hiv.Una storia incredibile, raccontata dalla BBC, che ripercorre un periodo denso di scandali legati a trasfusioni con sangue contaminato in ...

Oro : Barrick e Randgold trattano Fusione : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - La canadese Barrick Gold è in trattative con la rivale inglese Randgold Resources per una fusione da 18 miliardi di dollari dalla quale nascerebbe un colosso della ...

Oro : Barrick e Randgold trattano Fusione : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - La canadese Barrick Gold è in trattative con la rivale inglese Randgold Resources per una fusione da 18 miliardi di dollari dalla quale nascerebbe un colosso della ...

Oro : Barrick e Randgold trattano Fusione : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - La canadese Barrick Gold è in trattative con la rivale inglese Randgold Resources per una fusione da 18 miliardi di dollari dalla quale nascerebbe un colosso della ...

Prove di Fusione tra le big tedesche : ... Olaf Scholz, per il quale è un problema per l'intera economia tedesca che banche enormi 'non abbiano la grandezza necessaria per seguire le imprese' e ha quindi promesso aiuto. Per Scholz, le ...

La Fusione Fs-Alitalia puzza di monopolio e suona un po' trash : Roma. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sembra convinto che la salvezza di Alitalia passa per la fusione con le Ferrovie dello stato. Detta così pare una barzelletta " il campione nazionale ...

Bce boccia piano Carige. Nuova strategia entro fine novembre con ipotesi Fusione : La Bce ha bocciato il piano di conservazione del capitale presentato da Carige. Banca Centrale Europea e ne chiede uno nuovo entro fine novembre, che contenga l'ipotesi di una fusione . Lo comunica la ...

Crollo ponte Lecco - perizia apre scenari su altri viadotti : “ConFusione tra Provincia e Anas su proprietà fu causa indiretta” : La prima causa del Crollo è “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalla Provincia di Lecco che “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da ...