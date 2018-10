Ftse Mib chiude ai nuovi minimi | debacle dei titoli del lusso

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 71% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,71% a 19.719 punti. chiude a 295,8 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 10/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano registra una flessione dello 0,98%, che rispetto alla vigilia si attesta a 19.795. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 10/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dell'1,04% e si attesta a 19.854. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di ...

Andamento Future Ftse Mib del 10/10/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 19.855, con un decremento di 130 punti rispetto alla ...

Piazza Affari migliora : Ftse Mib +0 - 3% - spread sotto i 290 punti : Piazza Affari prosegue la seduta in positivo, con il Ftse Mib a +0,3% a 20.119 punti, mentre si allenta la tensione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che scende fino a 289 punti e il ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 9/10/2018 : Chiusura del 9 ottobre Risultato positivo per il derivato italiano , che lievita dello 0,91%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19.640. Al rialzo, ...

Piazza Affari riemerge dal minimo da aprile 2017 grazie al rimbalzo di bancari e BTP. Ftse Mib +1 - 06% : Rivista al ribasso la stima di crescita dell'economia italiana per il 2018 e 2019. Quest'anno il PIL è atteso ora a +1,2%, da +1,5% indicato in precedenza, mentre nel 2019 è visto a +1%, da +1,1%,. ...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto rialzo : Ftse Mib a +1 - 06% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. chiude ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 9/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 19.945. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 9/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 19.895, con un aumento dello 0,42%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Andamento Future Ftse Mib del 9/10/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il FIB , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.860, in recupero dello 0,65%, ...

Piazza Affari torna sopra la parità con calo rendimenti : bene i petroliferi - bancari in recupero. Ftse Mib +0 - 50% : Oggi il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che il Def è coraggioso e non irresponsabile, e che le previsioni di crescita sono prudenziali e ampiamente oltrepassabili. In audizione alla ...

