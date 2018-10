FS Italiane | con Trenitalia al TTG Travel Experience di Rimini

FS Italiane a Maker Faire 2018 con treni straordinari e agevolazioni : Maker Faire riapre i battenti per la sesta edizione in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre e anche quest'anno FS Italiane avrà un ruolo di primo piano nell'evento. Previsto infatti un ...

Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato : Poste Italiane lancia a Bari le consegne anche il sabato e nel pomeriggio. Al via la sperimentazione da lunedì 8 ottobre in 28 comuni di tutto il capoluogo Pugliese Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato Poste Italiane continua l’aria di rinnovamento ed adattandosi al mercato che cambia di continuo ora offrirà […]

Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato : Poste Italiane lancia a Bari le consegne anche il sabato e nel pomeriggio. Al via la sperimentazione da lunedì 8 ottobre in 28 comuni di tutto il capoluogo Pugliese Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato Poste Italiane continua l’aria di rinnovamento ed adattandosi al mercato che cambia di continuo ora offrirà […]

Volley - Mondiali : 3-0 per le Italiane contro l’Azerbaigian : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta CambiQueste ragazze italiane del Volley fanno sul serio: le azzurre, guidate dal coach Davide Mazzanti sono partite alla grande. Il girone iniziale l’hanno vinto e adesso, in questa seconda fase dei Mondiali ad Osaka, si sono aggiudicate pure la sesta partita con l’Azerbaigian. Nel primo e nel terzo set non c’è proprio stata gara: la prestazione di ...

Che fine ha fatto Marcelo Zalayeta? Tanti anni alla Juve con esperienze anche in altre squadre Italiane : Marcelo Zalayeta esordì da professionista con il Danubio di Montevideo nella stagione 1996, in cui giocò nella massima serie locale 32 partite e realizzò 12 reti. Nel corso dell’anno seguente passò al Peñarol, che grazie anche alle sue 13 realizzazioni si confermò tra le squadre più forti del campionato uruguagio. Intorno ai 19 anni Zalayeta era già titolare in Nazionale e attirò l’interesse di numerosi club europei grazie alla ...

Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato : A partire da lunedì prossimo Bari e 28 Comuni della provincia pugliese potranno godere di consegne pomeridiane e di sabato sulla scia della rivoluzione in atto della società. Tutto ciò grazie a un nuovo piano logistico che ha suddiviso il reparto relativo in due filoni che si occupano di gestire generi diversi di corrispondenze. L'articolo Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato proviene da TuttoAndroid.

Mediterranea - nave ong Italiane : "Salveremo migranti"/ Ultime notizie - Fratoianni : "guerra contro solidarietà" : Migranti, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “nave per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Greenpeace : manifestazioni in 15 città Italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i cambiamenti climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...

Storie Italiane - Carlotta Mantovan si racconta a Eleonora Daniele dopo la morte di Fabrizio Frizzi : “Si riparte da mia figlia” : dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi il 26 marzo scorso, Carlotta Mantovan si era chiusa nel silenzio, prendendosi una pausa dalla vita pubblica. Ma adesso ha deciso di tornare sotto i riflettori e lo ha fatto nel programma “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, a cui a concesso la sua prima intervista dopo il lutto di questi mesi. La modella e giornalista ha parlato della sua vita privata, in particolare del suo grande amore per la figlia. ...

Calciomercato - Ramsey ai titoli di coda con l’Arsenal : concorrenza inglese per le Italiane : L’esperienza all’Arsenal sta per concludersi per il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Di proprietà della società londinese dal 2008, anno dell’acquisto del suo cartellino dal Cardiff City, il tuttocampista ha il contratto in scadenza con i Gunners nel prossimo giugno e, per questo motivo, molti club di primo piano stanno facendo un pensierino sul suo cartellino. Negli ultimi giorni sono emerse voci di un interessamento ...

Global Physics Photowalk - tre foto Italiane premiate al concorso : ... il concorso fotografico che consente a centinaia di fotografi professionisti e amatoriali in tutto il mondo di esplorare un grande laboratorio e fotografare la fisica dietro …

Consumi - tornano le castagne Italiane : +80% in 5 anni : L'estate ci ha appena salutati ed è già tempo di autunno e di castagne che di questa stagione che precede l'inverno sono praticamente il simbolo . E così, dopo aver rischiato la scomparsa tornano le ...

Le 5 fasi del dolore è il nuovo singolo di Romina Falconi - fil rouge che lega le spose misteriose apparse nelle città Italiane : “Le 5 fasi del dolore” è il nuovo singolo di Romina Falconi uscito oggi 28 settembre e disponibile in digital download e in rotazione radiofonica. Il brano anticipa l’album previsto per gennaio 2019, e lei lo ha raccontato in un incontro con i giornalisti in cui erano presenti due psicologhe che ha presentato dicendo: “Invece del chitarrista mi sono portata le psicologhe perché questo argomento mi sta molto a cuore”. Nei giorni scorsi sono ...

Con Amazon Launchpad le startup Italiane vendono prodotti innovativi nel mondo - : Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. Le startup possono così lanciare con successo le proprie ...