Fs : con Trenitalia al Ttg Travel Experience di Rimini (2) : (AdnKronos) - Tra gli argomenti che saranno trattati, l’impegno costante della società di trasporto di Fs Italiane verso un turismo sempre più sostenibile e accessibile a tutti, come conferma il prossimo arrivo, dalla primavera 2019, dei nuovi treni regionali Rock e Pop che cambieranno in meglio la

FS Italiane - con Trenitalia al TTG Travel Experience di Rimini : Il turismo scende in fiera a Rimini. Da oggi 10 ottobre fino al 12 ottobre 2018 si tiene TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group , il principale marketplace dedicato al turismo B2B che anche ...

Trenitalia - già in vendita biglietti con prenotazione posti orario invernale 2018/19 : Una novità di Trenitalia la "forte anticipazione" della possibilità di acquistare già da ora biglietti per i treni che circoleranno secondo l'orario invernale 2018-19 che entrerà in vigore domenica 9 ...

Gruppo FS - con Trenitalia a Roma per la Festa del Cinema : Teleborsa, - Trenitalia ancora una volta conferma l' impegno a favore del mondo della cultura , a fianco di importanti eventi e istituzioni. Il Gruppo FS Italiane, infatti, promuove sconti sui viaggi ...

Trenitalia - con MyTaxi mobilità integrata fino all'ultimo miglio. E corsa su "auto pubblica" a metà prezzo : Trenitalia-MyTaxi, partnership sempre più stretta al servizio delle "persone" per una mobilità integrata dal primo all'ultimo miglio. Dalla porta di casa o dell'ufficio all'arrivo, sia per lavoro che ...

La prevenzione viaggia in treno. I convogli Trenitalia si tingono di rosa : Arriva l' ottava edizione di Frecciarosa nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno e alla cultura della prevenzione. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e IncontraDonna ...

con Trenitalia a Bologna e Roma "più facile" per le Mostre "Warhol&Friends" e "DREAM" : Trenitalia e Cultura, binomio che sempre si rafforza sempre più. E' questa la volta di due occasione in contemporanea, a Bologna e a Roma, per favorire le persone in possesso di CartaFreccia che ...

Trenitalia per Genova - "Official Carrier" del Salone Nautico "Invita" alla visita con agevolazioni : Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del ...

Aeroporto di Perugia - partnership con Trenitalia : Teleborsa, - All' Aeroporto di Perugia , i passeggeri da oggi , 17 settembre 2018, possono rivolgersi alla biglietteria dell'aerostazione per acquistare biglietti Trenitalia per qualsiasi destinazione.

Ferrovie : Trenitalia - in consegna da ottobre primi 9 treni per Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - A partire da ottobre trenitalia consegnerà a Trenord i primi nove treni aggiuntivi per la Lombardia. Lo rende noto la società, del gruppo Fs italiane, precisando che si tratta di "una prima immediata risposta per l’emergenza autunnale che consentirà di incrementare l’of

TRENITALIA - IN UMBRIA conTROLLI PER COMBATTERE L'EVASIONE : PERUGIA Si intensifica, in UMBRIA, l'attività di controllo su chi pretende di viaggiare senza biglietto. Il bilancio dell'ultima azione, effettuata giovedì 6 settembre, conta più di 2.600 viaggiatori ...

Trenitalia e Busitalia : in Umbria controlli straordinari per combattere l'evasione : Oltre 2600 I viaggiatori controllati nelle stazioni di Perugia Fontivegge, Ponte San Giovanni e Bastia. controlli anche sui passeggeri di autobus e Minimetrò. Azione di contrasto a irregolarità e ...