Francia | il presidente della FFF La Graet chiude le porte a Benzema ed esalta un

Francia - il presidente Le Graet sbarra le porte a Benzema : “la Nazionale per lui è un discorso chiuso” : Il presidente della Federazione calcistica francese ha sottolineato come le porte della Nazionale per Benzema resteranno chiuse “La Nazionale francese è un discorso chiuso per Karim Benzema“, è quanto sottolinea il presidente della FFF, Noel Le Graet, intervenuto ai microfoni del giornale Ouest-France per sottolineare come l’attaccante del Real Madrid non sia ben visto in Nazionale. Fabio Ferrari/LaPresse Escluso dalle ...

Francia - avviata indagine su scomparsa in Cina del presidente di Interpol. Giornale di Hong Kong : “Indagato da Pechino” : L’ultima volta che la famiglia ha avuto sue notizie era il 29 settembre, mentre era in viaggio in Cina. Poi di lui si sono perse le tracce. Per questo, secondo fonti giudiziarie francesi, è stata aperta un’inchiesta a Lione per capire che fine abbia fatto Meng Hongwei, presidente di Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale. Il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, citando fonti locali, riporta ...

Un pensionato a Macron : "La vita costa troppo". Ma il presidente lo gela : "Basta lamentarsi - non rende migliore la Francia" : Emmanuel Macron invita i pensionati a non lamentarsi. La sua risposta ad un gruppo di anziani durante una visita alla cittadina natale del generale Charles De Gaulle, captata dall'emittente Bfmtv, rischia di alimentare nuove polemiche sulla presunta mancanza di sintonia fra il presidente francese e la gente comune.Dopo aver visitato la residenza di De Gaulle a Colombey-les-deux-eglises, Macron è stato fermato da un gruppo di pensionati ...

Francia - si dimette portavoce Macron. Crolla popolarità del presidente - : Dopo il ministro della transizione ecologica Nicolas Hulot e la ministra dello Sport Laura Fressel, lascia anche Roger-Petit. Al suo posto il ghost writer del presidente, Sylvain Fort

Libia - il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi : “Così Macron sta fregando l’Italia” : Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” C’è la Francia dietro il caos della Libia,… L'articolo Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” proviene da Essere-Informati.it.