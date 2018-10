Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Uno strano indizio

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? (VIDEO) : Da instagram: i rumori dei limoni tra la Salemi e Francesco Monte#gfvip pic.twitter.com/hULMmlTG6N— A (@AloWDisaster) 10 ottobre 2018 E, finalmente, arrivò il bacio. Forse. Non c'è certezza scientifica, né confessione da parte dei diretti interessati (almeno per ora), ma sembra che Francesco Monte e Giulia Salemi si siano baciati la scorsa notte all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 3.Il bacio si sarebbe concretizzato, per la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : scatta il bacio al GF Vip (VIDEO) : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati al Grande Fratello Vip E alla fine è arrivato il primo bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Il bacio sulle labbra sarebbe scattato nella notte, dopo aver trascorso una giornata all’insegna di coccole. Giulia Salemi e Francesco Monte hanno dormito insieme e sotto le coperte si sono scambiate molte coccole. Sono stati molti i telespettatori notturni che hanno assistito a questa scena e ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Stefano Sala si baciano in bocca : 'Ormai dicono che sono gay' : L'amicizia intima tra Francesco Monte e Stefano Sala al Grande Fratello Vip sta prendendo una brutta piega. I due 'belloni' della casa erano stati protagonisti di una scena molto chiacchierata: ...

GF VIP : dopo un “particolare” comunicato - Francesco Monte in piena notte svela alcuni dettagli intimi. Leggi cosa ha detto : Ieri sera il Grande Fratello ha comunicato ai maschi della casa che possono soddisfare certi loro”bisogni fisici” in bagno. Da L'articolo GF VIP: dopo un “particolare” comunicato, Francesco Monte in piena notte svela alcuni dettagli intimi. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi/ In lacrime per la separazione dei genitori - la placa Francesco Monte (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi racconta a Martina Hamdy la separazione dei suoi genitori. Un evento che le ha portato molte sofferenze. A placare il suo pianto Francesco Monte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e le lacrime di Francesco Monte : "Ha fatto parte della mia vita”" : L"edizione numero tre del GF Vip sta entrando nel vivo, anche se gli ascolti stentano ancora a decollare. All"interno della Casa i legami cominciano a farsi più stretti e i concorrenti svelano i loro punti deboli. In merito alle lacrime di Francesco Monte, che soffre ancora per la fine della storia con Cecilia Rodriguez, scende in campo l"attuale compagna di Ignazio Moser.Intervenuta a "Casa Signorini", la showgirl ha commentato la crisi emotiva ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi si dichiara a Francesco Monte : Giulia Salemi fa una confessione su Francesco Monte al GF Vip 3 Giulia Salemi è finalmente uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 3. La modella e influencer ha ammesso, davanti agli altri concorrenti, di essere interessata a Francesco Monte. Una confessione alla quale è seguito poi un chiarimento, quasi per voler dissimulare l’ammissione. Giulia Salemi ha dichiarato al GF Vip 3 che all’inizio del reality non era interessata ...

Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte : “Non mi è indifferente” : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte a Casa Signorini Cecilia Rodriguez ha commentato le lacrime di Francesco Monte. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex tronista si è commosso per aver ricordato la sua mamma, persa non molti anni fa. Ma recentemente Francesco ha pianto anche per la sua ex fidanzata storica: Cecilia. […] L'articolo Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte: “Non mi è ...

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono?/ Cecilia Rodriguez : “Gli auguro di…” (Grande Fratello Vip) : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Stefano Sala - in piena notte - ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO : Mentre Giulia Salemi aspetta da due settimane un bacio da Francesco Monte, due uomini della casa hanno già posato le L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala, in piena notte, ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia all'attacco di Francesco Monte : "Favoritismo nell'ultima puntata del GF Vip. Ecco perché" : Il modello tarantino sarebbe stato avvantaggiato in occasione del "concorso di bellezza" messo in scena nella Casa